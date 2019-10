“Se tiene que ir también aceptando poco a poco de que no puede haber un interés particular, por legitimo que sea, por ciencia del interés nacional. Antes los intereses de grupos eran los que se imponían, ahora ya no es así, por poderosos que sean es el interés general, es el interés de la nación lo que prevalece, esto se entendió por ejemplo en el caso de los gasoductos y se llegó a aun arreglo porque las empresas aceptaron ese principio, de que lo más importante es el interés de la nación de todos lo mexicanos, no es el interés de un grupo, es lo mismo que puede pasar en el caso de las lineas aéreas, pero poco a poco y con el diálogo se tiene que ir entendiendo”, dijo López Obrador.