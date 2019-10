"¿Por qué está haciendo esto Silvano Aureoles, que es el gobernador del estado de Michoacán? ¿por qué está haciendo esto? Porque no le convengo, porque sé mucho. Bueno, vamos empezando. Al inicio de tu campaña me mandaste un millón de pesos para que te ayudara con unos votos ¿sí? Hace 20 días, más o menos, me mandaste a ofrecer 10 millones de pesos para que te garantizara la tranquilidad del estado. Como sabías que no se iba a arreglar la tranquilidad, y me mandas ese gancho, para hacerme un compromiso, y si no cumplía, echarme al gobierno encima”, dijo Sierra Santana.