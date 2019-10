-"Para que no tiren bala, por favor, hablen con todos ahí... en la plebada donde se metieron con el muchacho, ya todo bien, ya se arregló [...] No tiren, no tiren plebada, no tiren, sale privada. No quieren que tiren ni uno, ni uno, regrésense a la verga, no tiren ni uno, no quiero ni un balazo. No tiren, no tiren, no tiren... "