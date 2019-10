Entre algunas de las señales identificables que pueden presentar niñas y niños que han sido abusados sexualmente, se pueden percibir conductas diferentes a las que venían realizando de manera cotidiana como tener pesadillas, dificultad para dormir o mojar la cama cuando ya no lo hacían; muestran conocimiento o comportamiento sexual, no propios de su edad y que no han sido aprendidos en su entorno familiar ni escolar.