“Si no hay una reacción del estado que no sea contundente, lo único que van a lograr es que crezcan la violencia y la ineficacia. Como en la homeopatía, poco veneno no mata, fortalece”, advirtió. “El que comenzó con el narcoterrorismo fue Pablo Escobar, en Colombia, allá mataron más de 5,000 policías. Es el escenario que podemos tener”, destacó.