Para mejorar el sistema de pensiones se necesita una revisión global, empezando por la tasa de contribución. Y es que en toda la región, México tiene la más baja. “En Chile es del 10%, en Colombia del 12%, y en Argentina del 15%, el problema es que aquí los salarios son muy bajos y no les puedes pedir a los contribuyentes que ahorren más porque no les llegas el dinero”, sostuvo el ex titular de la Condusef.