Sistemáticamente, el presidente, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que para los delincuentes, “abrazos no balazos”. Ha defendido con determinación los derechos de los criminales y les ha garantizado que no habrá ejecuciones judiciales, afirmaciones que le han provocado críticas y severos cuestionamientos ante el aumento de la criminalidad, la violencia y la muerte. También “son seres humanos”. "Se tiene que respetar la vida de las personas. Y nada de que son delincuentes, no. Son seres humanos todos. Nadie está autorizado para ajusticiar, para rematar heridos, para masacrar” dijo el 11 de septiembre.