Los restos del ex presidente mexicano Porfirio Díaz podrían regresar a tierras mexicanas, ya que sus familiares no han pagado la renovación del uso de lote a casi un año de vencer la perpetuidad de 100 años que tiene su tumba en el cementerio de Montparnasse, en París, lugar donde también están enterradas personalidades como el filósofo Jean-Paul Sartre, la feminista Simone de Beauvoir y el escritor Julio Cortázar.