"Maxcom continuará operando de manera habitual y de manera ininterrumpida, así como manteniendo las valiosas relaciones con sus clientes, proveedores y acreedores en general. Es importante destacar que el plan preacordado bajo el Capítulo 11 de Maxcom no afectará ninguna otra obligación que no sean los Step Up Senior Notes", explicó la empresa en un comunicado emitido en la Bolsa Mexicana de Valores.