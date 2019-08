La convocatoria para la manifestación de este viernes pedía llevar diamantina. Desde las 18:00 horas, contingentes feministas comenzaron a llegar a la Glorieta de Insurgentes, en la alcaldía Cuauhtémoc, con pancartas en mano, en los que se podía leer "si me matan, si me violan, si me desaparecen, ¡destrúyelo todo!, "nos están matando y tú no haces nada".