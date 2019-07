Tras señalar que en este asunto no se ha informado de manera adecuada, ya que no solo votaron a favor los diputados de Morena, sino también los de la oposición, López Obrador pidió en su conferencia de prensa matutina no involucrarlo en este tema pues "no tuve nada que ver, ya no es el tiempo de antes en que estas decisiones las tomaban desde arriba".