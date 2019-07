"¿Qué es lo que quieren, qué buscan, qué están planeando? que no me asustan. No tengo miedo a perder la vida, pero me cuido por si se animan. Una 40 y 30 tiros , 5 cargadores están conmigo", dice la letra de una canción que cantaba el grupero Luis Mendoza, quien fue asesinado ayer en calles de Ciudad Obregón, en el estado de Sonora.