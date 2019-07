A casi un año de que tomara el gobierno, Obrador está convencido de que la economía de México no está desacelerando. Y ante la pregunta dijo lo siguiente: "¿Por qué digo que va bien la economía? Porque hay bienestar; porque no hay corrupción; no hay inflación; el peso está fortalecido. ¿Qué nos falta? Crecimiento. Es un proceso, pero nuestros adversarios están apostando a que no habrá. Yo sostengo que sí".