"Tanto la familia de Alejandro como de Fernanda estamos luchando para que esta persona no salga libre, vamos a estar haciendo y ejerciendo presión para que esta persona no salga tan fácil, no se vale que una imprudencia haya cobrado la vida de dos personas inocentes", expresó Ernesto Martínez, primo de Alejandro Castro, quien falleció en el choque junto a su pareja, María Fernanda Álvarez.