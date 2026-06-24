México

Sheinbaum niega tener información de que Maru Campos haya sido reclutada por la CIA

La mandataria reiteró en mañanera que la FGR investiga la violación a la Ley de Seguridad Nacional por la participación no autorizada de agentes estadounidenses

Guardar
Google icon
La mandataria afirma en su mañanera de este miércoles que el gobierno federal no cuenta con datos que respalden la versión que circula en torno al caso Chihuahua y la gobernadora panista. (Infobae-Itzallana)
La mandataria afirma en su mañanera de este miércoles que el gobierno federal no cuenta con datos que respalden la versión que circula en torno al caso Chihuahua y la gobernadora panista. (Infobae-Itzallana)

En su conferencia de prensa matutina de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre uno de los rumores que ha circulado con más fuerza en torno al caso Chihuahua: si la gobernadora panista María Eugenia Campos Galván, “Maru Campos”, habría sido reclutada por la CIA.

La respuesta fue directa: no hay información que sustente esa afirmación.

No tenemos ninguna información que nos pueda decir eso”, afirmó Sheinbaum desde Palacio Nacional, sin elaborar sobre el origen del señalamiento ni descartarlo como imposible, sino simplemente acotando lo que el gobierno federal puede confirmar hasta ahora.

PUBLICIDAD

Durante la mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, la mandataria responde a una pregunta sobre versiones del caso Chihuahua y afirma que el gobierno federal no cuenta con elementos que respalden ese señalamiento

Lo que sí sabe el gobierno: entrada ilegal y operaciones exclusivas

Al margen del rumor sobre Campos, la presidenta aprovechó para reiterar el núcleo del caso tal como lo ha planteado su administración desde el inicio de la controversia.

Lo que el gobierno sí tiene documentado —y lo que investiga la FGR— es la entrada de agentes de Estados Unidos a territorio mexicano sin cumplir la Ley de Seguridad Nacional, realizando operaciones que, de acuerdo con la legislación vigente, debían ejecutar de manera exclusiva:

PUBLICIDAD

  • Personal de las fiscalías
  • Elementos de las policías
  • Integrantes de la Guardia Nacional
  • Fuerzas de Defensa y Marina, en materia de seguridad pública e interior

“Eso es lo que sabemos y lo supimos por el lamentable fallecimiento de dos de estos agentes”, señaló la mandataria, subrayando que fue precisamente la muerte de los estadounidenses lo que reveló su presencia en el operativo del 19 de abril en la sierra de Chihuahua.

El caso que no cierra

El contexto importa. Los agentes de la CIA y los funcionarios mexicanos regresaban de una redada antidrogas cuando su vehículo se estrelló en la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez. En total murieron cuatro personas: dos estadounidenses y dos elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua.

Desde entonces, la gobernadora Maru Campos ha insistido en que no estaba enterada del operativo, mientras que Morena ha escalado la presión política con llamados a juicio político en su contra. Sheinbaum, sin embargo, ha marcado distancia del frente electoral: en declaraciones previas dejó claro que esa movilización es decisión de Morena como partido y que su gobierno no interviene en ello.

Lo que sí le corresponde al gobierno federal, ha reiterado en múltiples mañaneras, es la investigación jurídica. La FGR lleva a cabo una investigación “profunda” sobre lo ocurrido, mientras la Fiscalía General del Estado de Chihuahua mantiene una indagatoria paralela sobre los mismos hechos.

La línea que no cambia: soberanía y marco legal

El de hoy fue un mensaje de contención, no de escalada. Sheinbaum no alimentó la especulación sobre el reclutamiento de Campos, pero tampoco abandonó el encuadre soberanista que ha mantenido desde el inicio: la ley mexicana establece quién puede operar en territorio nacional, y ese límite no se negocia.

La FGR tendrá, en su momento, la última palabra.

Temas Relacionados

La MañaneraClaudia SheinbaumCIAMaru CamposFGRChihuahua

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy miércoles 24 de junio: proyecto Oasis BCS de energía solar, rechazó un supuesto fragmento de Monsiváis sobre AMLO, apoyo a la Selección Mexicana

La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy miércoles 24 de junio: proyecto Oasis BCS de energía solar, rechazó un supuesto fragmento de Monsiváis sobre AMLO, apoyo a la Selección Mexicana

Hallan dos cuerpos más en banqueta de fraccionamiento de Ixtlahuacán, Jalisco: suman 33 cuerpos localizados en ese lugar

Entre diciembre de 2018 y abril de 2025, la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas procesó 242 sitios de inhumación clandestina en el estado

Hallan dos cuerpos más en banqueta de fraccionamiento de Ixtlahuacán, Jalisco: suman 33 cuerpos localizados en ese lugar

Kenia Os le hace ‘el feo’ a Anahí, Dulce María y Maite Perroni, pero fans de RBD contraatacan: “Saliste de YouTube”

La declaración genera críticas en redes sociales, donde seguidores del grupo pop la acusan de “inventada” y defienden el legado de las exintegrantes de la telenovela Rebelde

Kenia Os le hace ‘el feo’ a Anahí, Dulce María y Maite Perroni, pero fans de RBD contraatacan: “Saliste de YouTube”

Diego Boneta queda en shock tras enterarse de supuestas complicaciones de salud de Luis Miguel

El actor fue cuestionado sobre las versiones que rodean al cantante y dejó clara su postura al informarse del tema frente a las cámaras

Diego Boneta queda en shock tras enterarse de supuestas complicaciones de salud de Luis Miguel

Sheinbaum celebra su cumpleaños 64 en Palacio Nacional: así festejará la presidenta con su familia

La presidenta cortó un pastel con los reporteros de ‘La Mañaneradel Pueblo’, quienes la recibieron cantándole ‘Las Mañanitas’

Sheinbaum celebra su cumpleaños 64 en Palacio Nacional: así festejará la presidenta con su familia
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hallan dos cuerpos más en banqueta de fraccionamiento de Ixtlahuacán, Jalisco: suman 33 cuerpos localizados en ese lugar

Hallan dos cuerpos más en banqueta de fraccionamiento de Ixtlahuacán, Jalisco: suman 33 cuerpos localizados en ese lugar

Dan 27 años de prisión a “El Sultán”, exjefe de Delitos Fiscales de la FGR: lo acusaron por delincuencia organizada

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 24 de junio: más de 7 mil 500 policías cuidarán el partido de México vs Chequia

Aseguran más de 140 kilos de metanfetamina en Sonora: FGR inicia investigación

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de junio: Gobernador de Durango desconoce si su visa fue revocada

ENTRETENIMIENTO

Kenia Os le hace ‘el feo’ a Anahí, Dulce María y Maite Perroni, pero fans de RBD contraatacan: “Saliste de YouTube”

Kenia Os le hace ‘el feo’ a Anahí, Dulce María y Maite Perroni, pero fans de RBD contraatacan: “Saliste de YouTube”

Diego Boneta queda en shock tras enterarse de supuestas complicaciones de salud de Luis Miguel

Ernesto D’Alessio revela situación entre Jorge y Marichelo tras su divorcio: “Está medio raro”

Karla de la Cuesta se suma a la difusión de fotos actuales de Sergio Andrade: “Se busca”

Messi recibe imagen de la Virgen de Guadalupe de un famoso actor de Televisa

DEPORTES

Triatleta mexicana denuncia falta de cultura vial tras sufrir un accidente que puso en riesgo su vida

Triatleta mexicana denuncia falta de cultura vial tras sufrir un accidente que puso en riesgo su vida

¿Quiénes son los mexicanos que han jugado en la NBA?

Guillermo Ochoa, entre la élite del futbol mundial: Matt Freese destaca su histórica trayectoria

Karim López, el basquetbolista que dejó México a los 14 años para cumplir su sueño de jugar en la NBA

Messi recibe imagen de la Virgen de Guadalupe de un famoso actor de Televisa