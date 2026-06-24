Sheinbaum niega tener información de que Maru Campos haya sido reclutada por la CIA

La mandataria afirma en su mañanera de este miércoles que el gobierno federal no cuenta con datos que respalden la versión que circula en torno al caso Chihuahua y la gobernadora panista. (Infobae-Itzallana)

En su conferencia de prensa matutina de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre uno de los rumores que ha circulado con más fuerza en torno al caso Chihuahua: si la gobernadora panista María Eugenia Campos Galván, “Maru Campos”, habría sido reclutada por la CIA.

La respuesta fue directa: no hay información que sustente esa afirmación.

“No tenemos ninguna información que nos pueda decir eso”, afirmó Sheinbaum desde Palacio Nacional, sin elaborar sobre el origen del señalamiento ni descartarlo como imposible, sino simplemente acotando lo que el gobierno federal puede confirmar hasta ahora.

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Durante la mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, la mandataria responde a una pregunta sobre versiones del caso Chihuahua y afirma que el gobierno federal no cuenta con elementos que respalden ese señalamiento

Lo que sí sabe el gobierno: entrada ilegal y operaciones exclusivas

Al margen del rumor sobre Campos, la presidenta aprovechó para reiterar el núcleo del caso tal como lo ha planteado su administración desde el inicio de la controversia.

Lo que el gobierno sí tiene documentado —y lo que investiga la FGR— es la entrada de agentes de Estados Unidos a territorio mexicano sin cumplir la Ley de Seguridad Nacional, realizando operaciones que, de acuerdo con la legislación vigente, debían ejecutar de manera exclusiva:

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Personal de las fiscalías

Elementos de las policías

Integrantes de la Guardia Nacional

Fuerzas de Defensa y Marina, en materia de seguridad pública e interior

“Eso es lo que sabemos y lo supimos por el lamentable fallecimiento de dos de estos agentes”, señaló la mandataria, subrayando que fue precisamente la muerte de los estadounidenses lo que reveló su presencia en el operativo del 19 de abril en la sierra de Chihuahua.

El caso que no cierra

El contexto importa. Los agentes de la CIA y los funcionarios mexicanos regresaban de una redada antidrogas cuando su vehículo se estrelló en la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez. En total murieron cuatro personas: dos estadounidenses y dos elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua.

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Desde entonces, la gobernadora Maru Campos ha insistido en que no estaba enterada del operativo, mientras que Morena ha escalado la presión política con llamados a juicio político en su contra. Sheinbaum, sin embargo, ha marcado distancia del frente electoral: en declaraciones previas dejó claro que esa movilización es decisión de Morena como partido y que su gobierno no interviene en ello.

Lo que sí le corresponde al gobierno federal, ha reiterado en múltiples mañaneras, es la investigación jurídica. La FGR lleva a cabo una investigación “profunda” sobre lo ocurrido, mientras la Fiscalía General del Estado de Chihuahua mantiene una indagatoria paralela sobre los mismos hechos.

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La línea que no cambia: soberanía y marco legal

El de hoy fue un mensaje de contención, no de escalada. Sheinbaum no alimentó la especulación sobre el reclutamiento de Campos, pero tampoco abandonó el encuadre soberanista que ha mantenido desde el inicio: la ley mexicana establece quién puede operar en territorio nacional, y ese límite no se negocia.

La FGR tendrá, en su momento, la última palabra.