"No tenemos acceso a nada y no hacen nada, no quieren que salgamos, no nos dejan ir de aquí y no sabemos por qué, cuál es el procedimiento para irnos de este lugar, no nos dicen nada, no les importa", dijo a la cadena televisiva CNN una de las migrantes africanas, quien pidió mantenerse en el anonimato por el miedo a recibir algún tipo de represalias.