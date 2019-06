"Los videos nos los hizo llegar un chico de los comerciantes, nos dijo que fuéramos porque lo contactamos para comprar los closets y le dijimos que fuimos a comprarlos pero no pudimos hacerlo por el intento de asalto. Él nos había dado su contacto previamente y me respondió que sí vio que querían secuestrar a alguien: 'pero de hecho tenemos los videos de vigilancia', me dijo y nos los compartieron. El vendedor nos contó que amenazaron a todos en la plaza diciendo 'ustedes no vieron nada'", comentó la mujer.