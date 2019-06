"Vengo llegando de Washington, si me notan cansado es que tratamos por muchas horas el trabajando para tratar de evitar que nos aplicaran las sanciones", dijo el canciller al comienzo de su discurso en Tijuana, Baja California. "Al final no ganamos todos los puntos que México planteó, pero logramos lo más importante, el lunes no habrá tarifas, ni pérdida de empleos ni las familias van a padecer dificultades económicas, ese panorama se alejó. Pero no quiere decir que no debamos estar vigilando ni muy aplicados en la relación México-Estados Unidos, vamos a tener que trabajar muy fuerte los próximos meses para evitar cualquier decisión que nos vaya a afectar".