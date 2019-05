Además de sufrir los rigores de los entrenamientos, los reclutas debían respetar siempre lo que los comandantes llamaban las "reglas de oro" impuestas por el líder del cártel, Nemesio Oseguera, "El Mencho", como "no ser chismoso, matar a los chismosos, no consumir alcohol ni drogas, no encariñarse con ningún compañero, decir siempre la verdad, no mostrar el arma en público, no matar sin una orden del jefe y no reclutar a mujeres o a niños menores de 12 años".