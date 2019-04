Mi mente volvió al salón de yoga cuando me llamaron para darle el "golpe", una vez más al vaporizador. Cuando terminé no sentí nada. No tengo ganas de arrebatarle al instructor de yoga la cannabis y correr hasta que me pierda en el humo de la hierba, no me dan ganas de robar y tampoco es que busque depender de una cepa que me aligere mi cabeza, solo sé que me parece bastante simpático la sensación de la yoga y el efecto de la marihuana.