Convocan a batalla de aura masiva en el Monumento a la Revolución: horario y todo lo que debes saber

La cita se programó para el domingo 30 de agosto (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Monumento a la Revolución será escenario de una cita inusual este domingo: jóvenes de la Ciudad de México están convocados a una batalla masiva para “farmear aura”, un fenómeno que ha trascendido las redes sociales y promete reunir a cientos de participantes de diversos colectivos urbanos.

La convocatoria, impulsada por el creador de contenido Tlahui León, conocido en Instagram como @exceso.de.fe, tiene un objetivo claro: descubrir quién ostenta la mayor presencia y carisma en un duelo donde la actitud y la seguridad serán la clave para avanzar ronda tras ronda.

El momento ocurrió en Paseo Alcalde y posteriormente comenzó a circular en redes sociales, donde usuarios reaccionaron ante la curiosa escena.

La cita es este 30 de agosto a las 12:00 horas en uno de los espacios más emblemáticos de la capital.

Farmear aura, una expresión que nació en la jerga gamer, se refiere a realizar acciones repetidas para obtener recompensas, aunque en este contexto el “premio” es simbólico: carisma y magnetismo personal.

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En el evento, los participantes se enfrentarán en duelos uno a uno, sin contacto físico, donde las poses, la mirada y el estilo definirán quién suma o pierde “aura”, según la reacción del público.

¿En qué consiste exactamente farmear aura?

Durante las batallas de aura, cada persona busca destacar a través de su presencia y confianza, utilizando accesorios, pasos virales y gestos llamativos.

No existen reglas oficiales ni puntuaciones universales: el veredicto depende de la percepción colectiva de quienes presencian la escena.

Si un participante logra impresionar o mantener la compostura, suma puntos imaginarios; en cambio, un error o una actitud poco elegante puede restarle “aura”.

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Para quienes se preguntan el motivo de esta reunión, la respuesta es clara: la tendencia “farmear aura” se ha consolidado como una de las dinámicas más virales entre la Generación Z en México, especialmente en plataformas como TikTok e Instagram.

En las últimas semanas, decenas de jóvenes han participado en encuentros similares, como el realizado en el Parque México, donde incluso sorprendió la aparición de la cantante Rosalía.

Farmear aura ecológica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la convocatoria difundida por @exceso.de.fe, hay algunas recomendaciones para los asistentes: vestir un “outfit con 10 mil de aura”, preparar la canción con la que se planea competir y, sobre todo, llevar buena actitud.

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El evento está abierto a todo tipo de colectivos juveniles: otakus, kpopers, bailarines, bikers, músicos, gamers, therians, furros y más.

Las reglas del encuentro son sencillas: los duelos serán individuales y solo avanzará quien, a juicio del público, proyecte mayor carisma y seguridad.

El proceso se repetirá hasta definir a una o un ganador. De acuerdo con la publicación, este evento “no se repetirá”, lo que ha generado expectación entre los seguidores de la tendencia.

¿Es legal hacer batallas de aura en la calle?

La popularidad de “farmear aura” ha llevado incluso a una postura oficial de parte de la jefa de gobierno, Clara Brugada, quien declaró que mientras este tipo de competencias sigan siendo pacíficas y libres de violencia, “son bienvenidas al espacio público”.

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Estas palabras fueron pronunciadas durante la presentación del Pacto Digital, en respuesta a la creciente presencia de estas dinámicas en la ciudad.

El surgimiento de las batallas de aura refleja cómo la cultura digital puede transformar el uso de los espacios urbanos y crear nuevas formas de convivencia.

Para quienes quieran concursar o conocer más detalles sobre premios y dinámica, la información completa se encuentra en el perfil de Tlahui León.

El domingo, el Monumento a la Revolución será testigo de una competencia donde la seguridad y el estilo decidirán quién se corona como la persona con más “aura” de la capital.

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