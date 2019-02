"No decidí nacer donde nací, no escogí la vida que hubiera querido escoger. Simplemente nací allí y aprendí a vivir donde Dios me puso. No tomé el mismo camino que mi padre decidió tomar. Me alejé de esto cuando pude. Sufrí el abandono y las pérdidas que esta vida conlleva. No vivo ni viviré del negocio de mi padre y no acepto ayuda. Soy doctora, soy diseñadora, soy mamá, soy una mujer que todos los días trabaja para llevar una vida sana y libre de lo que me ha perseguido desde que nací", señala en el comunicado de tres cuartillas.