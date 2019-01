Descubrieron una base de misiles balísticos no revelada por Corea del Norte: estiman que existen otras 19 instalaciones secretas

Un informe publicado este lunes por investigadores de Beyond Parallel, un think tank de defensa, reveló fotos satelitales de la Base de Operaciones de Misiles Sino-ri, una instalación para el desarrollo de armas de largo alcance que el gobierno norcoreano no hizo pública en las negociaciones de paz con Estados Unidos