Nicaragua: la vicepresidenta Rosario Murillo responsabilizó al "terrorismo golpista" de los cientos de muertos durante las protestas

"Pero vencimos, somos libres, no pudieron y no pasarán", afirmó la esposa del mandatario Daniel Ortega donde advirtió que murieron 197 nicaragüenses y no más de 300, como registraron las organizaciones de derechos humanos. "El gobierno está en una política de negación", respondió el Cenidh