México

Senador de Morena cuestiona a periodista cuando le preguntan por sus faltas al Senado: “Puedes mostrar tus ingresos”

José Ramón Gómez Leal cuestionó a la periodista Shalma Castillo y la acusó de publicar información falsa

El senador de Morena por Tamaulipas, José Ramón Gómez Leal, se molesta con la periodista, Shalma Castillo, ya que fue cuestionado por sus ausencias al Senado de la República.

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El senador de Morena por Tamaulipas, José Ramón Gómez Leal, mostró su molestia ante los cuestionamientos de la periodista Shalma Castillo sobre sus faltas al Senado de la República, en un intercambio que elevó el tono cuando la comunicadora pidió conocer las razones de sus ausencias.

Ante la pregunta sobre a qué se debían sus faltas, el legislador respondió inicialmente que todas habían sido justificadas, pero evitó detallar los motivos.

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La periodista insistió en que la ciudadanía debía conocer las razones de sus ausencias. “Sí las justifiqué”, respondió Gómez Leal.

Castillo volvió a preguntarle cuáles habían sido los motivos, ante lo que el senador cuestionó a la reportera sobre si alguien le había pedido realizar esas preguntas.

“¿Te preguntaron?”, insistió el legislador en varias ocasiones.

La periodista respondió que, como representante de los medios de comunicación, fungía como intermediaria entre los ciudadanos y los funcionarios públicos.

Cuestiona sobre los ingresos de la comunicadora

Senador Morena periodista Tamaulipas Shalma Castillo
Senador de Morena, José Ramón Gómez Leal se molesta por cuestionamiento de periodista Shalma Castillo sobre sus faltas (especial)

El intercambio subió de tono cuando Gómez Leal le preguntó a Castillo si podía mostrar sus ingresos, a lo que la periodista respondió que sí, aunque aclaró que ella no era servidora pública y, por tanto, no tenía las mismas obligaciones que un funcionario.

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El senador entonces acusó a la comunicadora de haber difundido información falsa y cuestionó su trabajo periodístico. “Has levantado unos falsos”, señaló Gómez Leal.

Castillo le preguntó si había ejercido su derecho de réplica para aclarar los señalamientos, pero el senador respondió que no lo había hecho con ella porque, según dijo, primero difundía información falsa y después solicitaba una aclaración. “Eso no es periodismo”, afirmó el legislador.

La periodista rechazó el señalamiento y sostuvo que Gómez Leal no podía decirle cómo realizar su trabajo. También le recordó que, a diferencia de él, ella no recibía un salario del pueblo al no ser servidora pública.

“¿Pero quién te paga entonces?”, preguntó el senador.

La reportera respondió que trabajaba para una empresa y propuso cambiar los papeles para que Gómez Leal pudiera entrevistarse con ella como periodista.

José Ramón Gómez Leal atribuye ausencia a enfermedad

Miguel Meza, presidente de la organización Defensorxs A.C., reveló conversaciones extraídas de la sábana de los teléfonos de Sergio Carmona, empresario tamaulipeco conocido como “El Rey del Huachicol”, que muestran comunicación directa con el senador José Ramón Gómez Leal desde 2021 (Narcopolíticos/Capturas de pantalla)
Miguel Meza, presidente de la organización Defensorxs A.C., reveló conversaciones extraídas de la sábana de los teléfonos de Sergio Carmona, empresario tamaulipeco conocido como “El Rey del Huachicol”, que muestran comunicación directa con el senador José Ramón Gómez Leal desde 2021 (Narcopolíticos/Capturas de pantalla)

Después del intercambio, Castillo regresó al cuestionamiento inicial y preguntó nuevamente al senador por sus faltas al Senado.

Gómez Leal aseguró que ya había justificado sus ausencias y finalmente explicó que una de ellas se debió a que se enfermó.

“Me enfermé”, respondió.

Cuando la periodista le preguntó si ya se encontraba recuperado para retomar sus actividades, el senador aseguró que sí.

Sin embargo, Castillo le recordó que el día anterior también había faltado, a lo que Gómez Leal respondió que durante la tarde ya se encontraba bien.

El legislador incluso ofreció de manera irónica, mostrar sus conversaciones con el médico que lo atendió para acreditar que sus ausencias estuvieron relacionadas con su estado de salud.

“Si gustas también te puedo enseñar mis conversaciones con el doctor”, señaló.

La periodista respondió que, más que a ella, esa información debía ser conocida por la ciudadanía.

Esta conversación se da en el contexto que en días pasados, Miguel Meza, presidente de la organización Defensorxs A.C., reveló conversaciones extraídas de la sábana de los teléfonos de Sergio Carmona, empresario tamaulipeco conocido como “El Rey del Huachicol”, que muestran comunicación directa con el senador José Ramón Gómez Leal desde 2021.

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