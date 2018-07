Sin pensión. Eliminará las pensiones de los ex presidentes.Durante sus tres campañas ha insistido que ese es un benficio que no existe en la ley y que sólo es un acuerdo entre el mandatario que sale y el que llega a la Presidencia. "Los ex presidentes reciben una pensión de cinco millones de pesos mensuales en total. Salinas, Zedillo, Fox, Calderón. Ni Obama tiene una pensión así".