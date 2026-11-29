Abelardo de la Espriella celebró los resultados de la derecha española y felicitó a Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal a través de su cuenta de X (Colprensa/EFE)

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Los resultados de las elecciones generales en España provocaron reacciones entre figuras políticas colombianas. Abelardo de la Espriella y María Fernanda Cabal destacaron el resultado de los partidos de derecha y expresaron públicamente su respaldo a Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

De acuerdo con el escrutinio del 89,97% de los votos, el Partido Popular (PP) obtenía 132 escaños y Vox alcanzaba 52 representantes. Juntas, las dos colectividades sumaban 184 diputados, ocho por encima de los 176 necesarios para conseguir la mayoría absoluta en el Congreso. Por su parte, el PSOE de Pedro Sánchez descendía a 116 curules, según los datos provisionales del Ministerio del Interior.

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Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, quedó como favorito para asumir la Presidencia del Gobierno español tras los resultados electorales (J.J. Guillén/ EFE)

Los mensajes de De la Espriella y Cabal tras las elecciones

Uno de los primeros pronunciamientos desde Colombia fue el del presidente Abelardo de la Espriella, quien felicitó a Núñez Feijóo, líder del PP, y a Santiago Abascal, presidente de Vox, por los resultados obtenidos en las urnas.

A través de su cuenta de X, el mandatario escribió: “Felicito a @NunezFeijoo, a mi amigo @Santi_ABASCAL y a sus partidos, el @ppopular y @vox_es, por la victoria contundente de la derecha española”. En el mismo mensaje lanzó críticas contra el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, y aseguró: “España ha derrotado en las urnas a la izquierda corrupta, cínica y ladrona de @sanchezcastejon. ¡Vuelve a brillar la luz en España! ¡España se salvó! ¡Que viva Cristo Rey!”.

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Abelardo de la Espriella calificó como una victoria contundente el resultado de los partidos de derecha en España y lanzó críticas contra el Gobierno de Pedro Sánchez (@ABDELAESPRIELLA/X)

María Fernanda Cabal, exsenadora y actual presidenta del Partido Republicano, también se pronunció para destacar el resultado de Vox y enviarle un mensaje a Abascal.

La dirigente recordó el camino político de la colectividad y destacó la persistencia de quienes respaldaron sus posiciones cuando la derecha tenía menos reconocimiento. En su publicación afirmó: “Despertaste a España y con España a toda Hispanoamérica. Has sido incondicional y así lo seremos siempre contigo, porque cuando nadie era de derecha, el camino fue difícil pero persistimos. ¡Gracias a ti @Santi_ABASCAL hoy España emprende nuevos rumbos! (sic)”.

María Fernanda Cabal destacó el papel de Santiago Abascal en el crecimiento de la derecha española y le expresó su respaldo tras las elecciones (@MariaFdaCabal/X)

En España, los ciudadanos no eligen directamente al presidente del Gobierno. El sistema parlamentario establece que los diputados deben participar en una votación de investidura para elegir al jefe del Ejecutivo.

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