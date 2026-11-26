(@JenniferPedraz/X-Cristian Bayona/Colprensa-Senado)

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La senadora de oposición Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso), se sumó al Centro Democrático luego de que rechazó el 25 de noviembre de 2026 las acusaciones contra la exsenadora Paloma Valencia, señalada de haber conocido y omitido información sobre el atentado contra Miguel Uribe Turbay.

La bancada sostuvo que los mensajes divulgados por la congresista advertían sobre un riesgo para ella, no sobre un ataque contra Uribe Turbay, y exigió una rectificación pública.

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En cambio, Pedraza salió a respaldar a su excompañera y refutó al panelista de Bluradio y abogado Santiago Vélez, luego de que él calificó como “un error de Paloma Valencia denunciar penalmente a varios seguidores de Abelardo de la Espriella, sobre todo cuando el propio presidente ha pedido zanjar esas diferencias”.

“De los dirigentes políticos uno esperaría un poco más de tolerancia a la crítica. Para la historia quedará que denunció penalmente a opinadores de derecha, pero no a los de izquierda. Absurdo”, concluyó el jurista

A lo anterior, Pedraza inició su réplica así: “Mi solidaridad con @PalomaValenciaL”.

Pedraza respaldó a Valencia por medio de un mensaje vía X que compartió la mañana del jueves 26 de noviembre de 2026 (@JenniferPedraz/X)

La senadora se mostró indignada por la posición de Vélez, y afirmó: “Además de acusarla de ser cómplice del magnicidio de Miguel Uribe, ahora pretenden que no acuda a la justicia para defenderse. ¡Qué tal!"

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Al final, la congresista setenció que lo que dijo el panelista “no es crítica, es calumnia”, y concluyó que “la degradación de este sector es total”, en referencia a un sector de la bancada oficialista.

Los detalles de la acción judicial que adelanta Paloma Valencia

Valencia anunció que presentará acciones penales y civiles contra quienes afirmen que conocía anticipadamente el atentado, ocurrido a mediados de 2025.

“Yo voy a interponer demandas contra todos aquellos que están diciendo que yo tenía información sobre el atentado de Miguel Uribe”, declaró la exsenadora a La FM.

La controversia se originó por interpretaciones en redes sociales sobre comunicaciones que recibió antes del ataque, que se presentó la tarde del sábado 7 de junio de 2025 en medio de un acto de campaña en el parque El Golfito, ubicado en el barrio Modelia (localidad de Fontibón), en el occidente de Bogotá.

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La dirigente explicó que esos mensajes aludían a amenazas en su contra en el departamento de Caquetá y no incluían referencias a Uribe Turbay.

Los chats y la exigencia de una rectificación pública

La bancada que salió a respaldar a su militante aseguró que “en ningún momento” las conversaciones mencionan, advierten o sugieren un atentado contra Miguel Uribe Turbay.

El partido pidió revisar los chats completos, sin fragmentos ni recortes, antes de dar por ciertas las versiones difundidas.

“El contenido de los mensajes que Paloma hizo públicos es claro”, sostuvo la colectividad en el comunicado firmado por su representación en el Congreso de la República.

El documento indicó que la información recibida por Valencia se relacionaba de manera exclusiva con su seguridad.

La excandidata presidencial afirmó que entregó las comunicaciones a la Fiscalía General de la Nación y a María Claudia Tarazona, viuda de Uribe Turbay, después de conocerse las primeras capturas vinculadas al caso, y recalcó: “Yo jamás recibí informaciones sobre Miguel Uribe”.

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Desde el Centro Democrático se atribuyeron los señalamientos a una campaña de desprestigio contra la organización y cuestionó que se utilice el caso para poner en duda la conducta de Valencia.

La bancada expresó respaldo pleno a la congresista y solicitó a quienes divulgaron la acusación que se retracten públicamente.

Las denuncias anunciadas y las cuentas en redes sociales

Valencia también pidió que se investigue quién administra y financia las cuentas que, según dijo, impulsan las acusaciones en su contra. En este punto, la excandidata presidencial mencionó a Carlos Suárez, presidente de la junta directiva de Ecopetrol, y cuestionó que no se hubiera pronunciado.

“Esto habrá que buscar que determinen de quién es que es la bodega y quién la maneja”, declaró la exsenadora, y vinculó el clima político previo al atentado con un aumento de amenazas e insultos en redes sociales.

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La excongresista reivindicó su relación con María Claudia Tarazona, que definió como una relación de “amistad, lealtad y respeto”, y recalcó que la viuda del senador nunca la señaló como sospechosa en sus declaraciones sobre el atentado.

Valencia recordó al final que ya recurrió a la justicia en otros episodios para defender su reputación. Entre ellos mencionó una demanda contra el influenciador Vincent, a quien acusó de difundir información falsa y de quien exigió una rectificación.