La Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más es operada por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Cuartoscuro / Gobierno de la Ciudad de México

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Las y los estudiantes que viven en la Ciudad de México y cursan una licenciatura en una institución pública todavía pueden solicitar la Beca para el Transporte 2026, que entrega 1,500 pesos bimestrales. El viernes 27 de noviembre como fecha límite para completar el trámite del segundo semestre.

El registro corresponde al último periodo de 2026. Además, la convocatoria oficial establece que el proceso concluye cuando se alcance la meta de 200,000 personas beneficiarias, de acuerdo con la revisión de reglas y documentos de la SECTEI.

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El registro corresponde al último periodo de 2026 (X@SECTEI_CDMX)

El apoyo de 1,500 pesos corresponde al último bimestre de 2026

La Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más es operada por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. El programa entrega un apoyo económico de 1,500 pesos por bimestre a estudiantes de nivel superior.

La beca cubre gastos de transporte y puede utilizarse para otros conceptos relacionados con los estudios, como materiales escolares.

Las personas que resulten seleccionadas reciben el apoyo correspondiente a partir del bimestre en que su solicitud sea aprobada. El trámite no genera pagos retroactivos.

Para 2027, autoridades capitalinas han planteado un aumento a 2,000 pesos bimestrales. Aun así, el apoyo que se encuentra en proceso de registro este 2026 es de 1,500 pesos.

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Quiénes pueden registrarse a la Beca para el Transporte CDMX

La convocatoria incluye a alumnas y alumnos de instituciones como la UNAM, el IPN, la UAM, la UACM, la Universidad Nacional Rosario Castellanos, las Escuelas Normales y otros planteles públicos de educación superior.

El requisito de residencia aplica incluso para quienes estudian fuera de los límites de la capital. Una persona que vive en la Ciudad de México y asiste a un plantel público ubicado en la Zona Metropolitana del Valle de México puede solicitar el apoyo.

Las universidades privadas no forman parte de este programa. Tampoco se incluye a estudiantes de posgrado ni a quienes cursan modalidades distintas a la escolarizada o mixta.

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Foto: X/@SECTEI_CDMX.

Qué documentos se necesitan para completar el trámite

Las y los aspirantes deben contar con una cuenta activa de Llave CDMX, un correo electrónico y datos personales actualizados. Durante la solicitud, la plataforma pide información como CURP, RFC, número de celular, matrícula, semestre, carrera, facultad o escuela de procedencia.

También es necesario tener un documento vigente que compruebe la inscripción al actual periodo escolar. La identificación oficial con fotografía y un comprobante de domicilio en la Ciudad de México forman parte de los documentos requeridos.

El comprobante de domicilio puede ser un recibo de agua, luz, gas, teléfono, internet, predial, contrato de arrendamiento o constancia de residencia. Los archivos deben ser legibles y cargarse en el formato solicitado por la plataforma.

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Las personas menores de edad deben presentar además una identificación de su institución educativa y los documentos de identificación de su madre, padre o persona tutora.

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México detalla los tres pasos para solicitar la beca de transporte universitario del segundo semestre de 2026. (@GobCDMX)

Cómo hacer el registro antes de que cierre la convocatoria

El primer paso es ingresar a la página de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México y localizar la convocatoria vigente de la Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más.

Después, la persona solicitante debe iniciar sesión con su cuenta Llave CDMX o crear una si todavía no cuenta con ella. La plataforma solicita llenar los campos de información personal, académica y de contacto.

El siguiente paso es adjuntar los documentos requeridos. Antes de enviar la solicitud, conviene revisar que los datos coincidan con la identificación, el comprobante de inscripción y el comprobante de domicilio.

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Al finalizar, el sistema genera un folio. Este número debe guardarse, pues sirve para consultar los resultados. Tener folio no significa que el apoyo ya esté aprobado: la SECTEI revisa la documentación y publica las listas de personas seleccionadas.

Las y los beneficiarios reciben instrucciones para recoger su tarjeta o medio de pago. La continuidad dentro del programa también requiere que la persona siga inscrita en la licenciatura y participe en los registros que se abran cada semestre.