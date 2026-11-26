El exjefe de Estado reaccionó a los señalamientos del titular del Dapre, quien pidió investigar a otros posibles involucrados en los hechos denunciados (@carlosariosp/IG - Andrea Puentes/Presidencia de la República)

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El expresidente de Colombia Gustavo Petro respondió a Carlos Andrés Ríos, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), después de que el funcionario hablara de los avances en la investigación por la presunta instrumentalización de mujeres a través de contratos durante el anterior gobierno.

En su cuenta oficial de X, el expresidente Petro cuestionó la actuación de Ríos y lo acusó de asumir funciones que, según dijo, no le corresponden.

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“El ladrón juzga por su condición. Quizo [sic] hacer de investigador, juez y verdugo en las oficinas del Dapre”, escribió Petro en una publicación en la red social. El mensaje fue divulgado luego de que Ríos informara que entregó información a la Fiscalía General de la Nación sobre los casos que denunció.

Gustavo Petro cuestionó la actuación de Carlos Ríos y lo acusó de asumir funciones que, según dijo, no le corresponden (@petrogustavo/X)

El exmandatario también hizo referencia a Antonio Nariño, cuyo nombre identifica a la sede de la Presidencia de Colombia, para cuestionar al director del Dapre. “Jamás pensaría don Antonio Nariño, el de los derechos del hombre, que a su casa volvería un torturador”, agregó.

Petro no se refirió de manera detallada a las denuncias de Ríos sobre presuntos contratos y órdenes de prestación de servicios que, según el funcionario, habrían sido utilizados para instrumentalizar a mujeres durante la administración anterior. Su pronunciamiento se concentró en los procedimientos que atribuyó al director del Dapre y en su papel frente a las averiguaciones.

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Las declaraciones se conocieron después de que Ríos afirmara que la Fiscalía debe establecer si hubo responsabilidades de otros servidores públicos, además del expresidente, en los hechos que expuso. El director de la entidad sostuvo que presentó a las autoridades información sobre varias situaciones que, a su juicio, requieren una investigación judicial.

Ríos afirmó que la Fiscalía debe establecer responsabilidades

Carlos Andrés Ríos aseguró que la investigación no debería centrarse únicamente en Petro. De acuerdo con su versión, la Fiscalía General de la Nación ya adelanta actuaciones sobre los elementos que aportó y debe determinar si existieron irregularidades en la vinculación de mujeres a dependencias del Estado.

“Ya está la Fiscalía investigando todos esos procesos, porque todas esas personas tienen que caer, no solamente Petro. Todos los servidores públicos que estuvieron en este proceso, lamentablemente”, afirmó el director del Dapre ante la prensa.

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Carlos Andrés Ríos aseguró que la investigación no debería centrarse únicamente en Gustavo Petro (@carlosariosp/Instagram)

Ríos indicó que todos los casos de los que tiene conocimiento fueron puestos en manos del ente acusador. También señaló que corresponde a la Fiscalía esclarecer si se cometieron actos de corrupción, vulneraciones contra mujeres o conductas que involucren a funcionarios de la administración anterior.

El director del Dapre había expuesto sus señalamientos el 21 de octubre de 2026, durante un debate de control político en la Comisión Segunda del Senado. En esa intervención afirmó que 48 mujeres habrían sido instrumentalizadas mediante contratos y órdenes de prestación de servicios (OPS).

“48 mujeres que ya han estado hablando con nosotros, de cómo por intermedio de un contrato y una OPS las amarraban, las instrumentalizaban para poder estar con el presidente Petro”, declaró Ríos ante los senadores.

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El funcionario sostuvo que las mujeres le habrían relatado las condiciones bajo las cuales fueron vinculadas. No hizo públicos sus nombres ni precisó los detalles de los testimonios durante el debate de control político.

Después, Ríos acudió a la Fiscalía para ampliar la información y entregar el material que, según afirmó, respalda sus denuncias. “Explicamos todo lo que lamentablemente ha pasado en la Presidencia de la República. Contamos y narramos todos los hechos y obviamente es menester por parte de la Fiscalía hacer la debida investigación”, expresó.

También pidió que el organismo avance en el esclarecimiento de los hechos. “Los colombianos esperamos de la Fiscalía que vaya hasta el fondo de estas investigaciones. Nosotros como colombianos queremos saber la verdad de todo lo que pasó con las presuntas mujeres que lamentablemente instrumentalizaron”, señaló.

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Carlos Andrés Ríos Puerta, director administrativo del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), aseguró que 48 mujeres habrían sido instrumentalizadas a través de contratos - crédito Comisión Segunda del Senado/YouTube

El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, afirmó que no conocía los nuevos episodios mencionados por Ríos, aunque pidió una indagación rigurosa. “No conozco estos nuevos episodios, pero es indudable que son episodios dolorosos y tristes para nuestra institucionalidad. Hay que seguir adelante”, dijo.