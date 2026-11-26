Gustavo Petro (Colprensa/Andrea Puentes/Presidencia)

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El 24 de noviembre de 2026 se registró un secuestro masivo en un supermercado de la cadena Éxito, en Cartagena, Colombia, que se prolongó durante casi 18 horas y concluyó con un operativo militar y policial en la madrugada del 25 de noviembre.

Antes del operativo que puso fin a la toma de rehenes, familiares y allegados de los involucrados hicieron declaraciones sobre el caso. La esposa de Jailer Humberto Muñetón Zapata negó que él fuera el cabecilla de la banda que tomó el supermercado.

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El expresidente Gustavo Petro (2022-2026) se refirió a lo sucedido en su cuenta oficial de X. Tras las declaraciones de la esposa de Jailer Humberto Muñetón Zapata, el exmandatario comparó el caso del Éxito con la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19, ocurrido en 1985.

Gustavo Petro comparó el caso del Éxito con la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19, ocurrido en 1985 (Europa Press)

Según Gustavo Petro, hicieron pasar a rehenes muertos por partícipes de la toma del supermercado en Cartagena, tal como, según él, ocurrió en 1985.

“De nuevo como en 1985 hacen pasar los rehenes muertos como los partícipes de la toma del supermercado en Cartagena”, señaló el exmandatario.

El expresidente Petro afirmó que “se evidencia a leguas” la participación de extranjeros, a quienes calificó de mercenarios. El exmandatario indicó que murió un ciudadano de Cartagena y sostuvo que, según él, su muerte esconde al responsable.

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“Se evidencia a leguas, los extranjeros son mercenarios, quizás extranjeros, y el muerto un ciudadano de Cartagena de cuya muerte se esconde el responsable”, aseveró.

Según Gustavo Petro, hicieron pasar a rehenes muertos por partícipes de la toma del supermercado en Cartagena, tal como, según él, ocurrió en 1985 (@petrogustavo/X)

Detalles de lo ocurrido

Las personas retenidas durante el secuestro masivo en un supermercado Éxito de Cartagena relataron que fueron golpeadas, amarradas y amenazadas por los hombres armados. La crisis se extendió durante casi 18 horas y terminó en la madrugada del 25 de noviembre de 2026, tras una intervención militar y policial.

Los hechos comenzaron cerca de las 8:00 a. m. del 24 de noviembre. Un grupo armado intentó robar un camión de valores en un centro comercial de la ciudad, pero el plan falló luego de que las cámaras de seguridad detectaron a los responsables.

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Los hombres ingresaron al Éxito de La Castellana, donde retuvieron a trabajadores y clientes. Durante el encierro, los rehenes permanecieron bajo control de los captores, quienes portaban armas de fuego.

Héctor Cuello, panadero del supermercado, contó a Noticias Caracol que llevaba más de dos horas de turno cuando comenzó la incursión. Según su versión, los atacantes reunieron a varias personas y las llevaron a una bodega entre amenazas y gritos.

“Esos manes estaban muy alterados. No sé si estaban bajo efecto de algo”, afirmó Cuello. El trabajador indicó que los rehenes quedaron en el suelo y fueron sujetados con cinchos.

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Cuello aseguró que uno de los armados golpeó en el ojo con un revólver a un trabajador que estaba cerca de él. También dijo que recibió patadas después de que uno de los captores creyó que intentaba ocultarse debajo de un cartón.

Lizeth Quintana, dueña de un restaurante cercano, había acudido al local para hacer compras poco antes de las ocho de la mañana. La mujer recordó, entre lágrimas, que los hombres ingresaron con el rostro cubierto y redujeron a quienes estaban dentro.

“Ellos llegaron encapuchados y fueron acorralando a todo el mundo. Nos amarraron”, declaró Quintana.

Luz Marina, empleada del establecimiento, afirmó que los secuestradores mantuvieron las amenazas durante toda la emergencia. Otra mujer, cuya identidad no se reveló, señaló que al comienzo ataron a hombres y mujeres, aunque luego liberaron a estas últimas y las llevaron a la zona de comidas.

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Uno de los rehenes relató que tuvo que ir al baño acompañado por uno de los armados. Allí observó cables alrededor de algunas puertas, un elemento que aumentó el temor entre las personas retenidas.

“Nuestras vidas corrieron peligro allá adentro. Tenían explosivos, armamento y estábamos totalmente dominados por ellos. Teníamos que hacer todo lo que ellos dijeran”, sostuvo.

El intento de asalto a un camión de valores derivó en el secuestro masivo dentro del supermercado Éxito en Cartagena, que terminó luego de 18 horas de cautiverio (Alexander Urzola Cuadrado/REUTERS)

Durante el operativo murió Jailer Humberto Muñetón Zapata, de 51 años y oriundo de Medellín. Antes de que se conociera el desenlace, su esposa, Indira Lambis, lo buscó convencida de que había quedado atrapado como cliente.

La mujer relató que Muñetón Zapata le escribió por WhatsApp antes de entrar al supermercado para comprar buñuelos. Luego acudió al comando policial, después de que agentes de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) la buscaron en su vivienda. Allí no recibió información concreta sobre su paradero.

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