El calentamiento global se acelera: un estudio estima que el límite de 1,5 °C se alcanzará hacia 2029

Las regiones del planeta acumularon entre el 90% y el 94% del calentamiento previsto para el umbral de 1,5 °C fijado en el Acuerdo de París. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Acuerdo de París fijó en 2015 una meta concreta: que el planeta no se caliente más de 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales. Esa cifra no es arbitraria: marca el umbral a partir del cual los científicos proyectan consecuencias climáticas más graves e irreversibles. Durante años, fue tratada como un horizonte lejano.

Sin embargo, los datos más recientes sugieren que ese horizonte ya casi no existe. La temperatura media global en la última década superó 1,2 °C por encima de esos niveles, y lo que resta para alcanzar el límite de 1,5 °C es tan pequeño que, estadísticamente, ya no se puede distinguir de haberlo alcanzado.

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Un nuevo estudio publicado en la revista científica Nature Climate Change cuantificó ese avance de forma sistemática en las 46 regiones de referencia del planeta definidas por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).

El trabajo logró estimar el calentamiento atribuible a causas humanas incluso en zonas con escasos registros históricos (como gran parte de África o las regiones polares) mediante un método estadístico que combina simulaciones de modelos climáticos con las observaciones disponibles.

Casi todo el calentamiento regional que se esperaba para 1,5 °C ya ocurrió

Los tres mapas muestran el calentamiento regional proyectado respecto a la era preindustrial (1850–1900): en 2025 (panel a), cuando el promedio global alcance 1,5 °C, estimado para 2029 (panel b), y cuando llegue a 2 °C, estimado para 2042 (panel c). (Li, T., Zwiers, F.W., Zhang, X. et al. (2026))

Para entender qué mide el estudio, es clave distinguir dos cosas: el calentamiento global medio (el promedio de todo el planeta, que hoy ronda 1,4 °C) y el calentamiento regional, que varía según la zona.

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Las regiones no se calientan todas por igual: el Ártico ya superó los 2,5 °C, mientras que algunas áreas costeras apenas llegan a 1 °C. Lo que el estudio cuantificó es cuánto calentamiento regional acumuló cada zona en relación con el que le correspondería cuando el promedio global llegue a 1,5 °C.

Según sus resultados, para el año 2025 el calentamiento atribuible a forzantes externos (factores ajenos a la variabilidad natural del clima, como las emisiones de gases de efecto invernadero) alcanzó entre el 90% y el 94% del nivel proyectado para cada región en un mundo con 1,5 °C de calentamiento global medio.

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Dicho de otro modo: las regiones ya “gastaron” casi todo el calentamiento regional que les correspondería bajo ese umbral. Lo que resta es tan pequeño que, dentro del margen de error estadístico, ya no se puede distinguir de haberlo alcanzado por completo. Para el umbral de 2 °C, la fracción realizada es menor (entre el 65% y el 76%), lo que refleja que aún hay más margen, aunque también se reduce.

El calentamiento no fue uniforme. Las regiones de altas latitudes del norte registraron los valores más altos: el Ártico ruso acumuló 3,3 °C de calentamiento atribuible respecto al período preindustrial (1850-1900), seguido por el noreste de Norteamérica con 2,6 °C y el noroeste de Norteamérica con 2,4 °C.

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Este patrón, conocido como amplificación polar, es consistente con lo que los modelos climáticos predicen. En el extremo opuesto, las regiones dominadas por océanos (como el suroeste y el sur de Sudamérica, el sureste asiático y Nueva Zelanda) mostraron el menor calentamiento, de alrededor de 1,0 °C, en línea con el contraste conocido entre el calentamiento sobre tierra y sobre océanos.

Las regiones tropicales de África, aunque tienen registros históricos limitados, fueron paradójicamente las más fáciles de analizar. En esas zonas, el clima varía poco de un año a otro, lo que hace que la señal del calentamiento humano se destaque con claridad sobre el comportamiento natural del clima.

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El Ártico ruso acumuló un aumento térmico de 3,3 °C respecto del período preindustrial y encabezó el alza de temperaturas a nivel regional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo los científicos midieron el calentamiento en zonas donde casi no hay datos

Uno de los principales obstáculos para medir el calentamiento regional desde la era preindustrial es la falta de registros climáticos continuos en muchas partes del mundo. El conjunto de datos HadCRUT5, utilizado como referencia en este tipo de estudios, muestra grandes vacíos en África, América del Sur y las regiones polares antes de mediados del siglo XX.

Para superar esa limitación, el equipo utilizó un método estadístico llamado Kriging para el Cambio Climático (KCC), que combina lo que los modelos climáticos predicen con los datos observados disponibles, aunque sean pocos.

A diferencia de los métodos tradicionales, que necesitan series largas de registros para funcionar, el KCC produce estimaciones confiables incluso donde los datos son escasos. Para verificarlo, los autores pusieron el método a prueba con resultados conocidos de 15 modelos climáticos distintos y comprobaron que, en casi todas las regiones, el sistema recuperaba esos valores con un margen de error bajo.

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Los gases de efecto invernadero dominan el calentamiento

El análisis de las causas del calentamiento confirmó que la actividad humana explica prácticamente la totalidad del calentamiento registrado en todas las regiones.

Los factores naturales (variaciones en la actividad solar y erupciones volcánicas) resultaron estadísticamente irrelevantes: su efecto fue tan pequeño que no se pudo distinguir de cero.

Dentro del forzamiento humano, los gases de efecto invernadero (GEI) son el motor principal del calentamiento, con su mayor impacto en las latitudes polares, donde el calentamiento atribuible a ellos alcanzó 4,2 °C.

El análisis descartó la influencia de las variaciones solares o volcánicas y atribuyó casi la totalidad del calentamiento a la actividad humana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, otros contaminantes humanos (principalmente los aerosoles, partículas microscópicas que liberan la industria y el transporte) producen un efecto de enfriamiento parcial que modera ese calentamiento.

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Ese efecto fue más pronunciado en las zonas industriales del hemisferio norte y alcanzó su pico en las décadas de 1970 y 1980.

Desde entonces se debilitó en Norteamérica y Europa, en parte por las regulaciones de calidad del aire, mientras que en Asia continuó fortaleciéndose. A medida que los aerosoles disminuyen en las regiones que antes los emitían en grandes cantidades, el calentamiento neto por GEI se expresa con mayor intensidad.

Según el estudio, el umbral de 1,5 °C se alcanzará alrededor de 2029 y el de 2 °C en torno a 2042. Para ese segundo límite, el margen entre regiones es mayor (entre el 65% y el 76% del calentamiento esperado ya ocurrió) porque a temperaturas más altas entran en juego procesos que se aceleran solos, como la pérdida de hielo en el Ártico: cuando el hielo se derrite, el suelo y el océano que quedan expuestos absorben más calor, lo que acelera aún más el calentamiento.

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El calentamiento regional llega en un momento en que los récords globales se rompen uno tras otro

El contexto en el que se publica este estudio no es menor. Según el Servicio de Cambio Climático Copernicus (C3S), implementado por el Centro Europeo de Predicciones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF), octubre de 2026 fue el octubre más caluroso jamás registrado a nivel global, con una temperatura media de 15,35 °C, es decir, 1,75 °C por encima de los niveles preindustriales.

Fue además el tercer mes consecutivo en superar la barrera de 1,5 °C. Con esos datos, 2026 tiene alrededor de un 80% de probabilidades de convertirse en el segundo año más cálido de la historia, detrás de 2024, que registró 1,55 °C por encima del nivel preindustrial.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió que los once años más calurosos de la historia son, precisamente, los once últimos.

Samantha Burgess, responsable estratégica de Clima del ECMWF, señaló que “octubre continuó el patrón de notable calidez global, con temperaturas récord en la superficie terrestre y en los océanos”, y subrayó que un El Niño excepcionalmente fuerte suma calor adicional a un planeta que ya acumula décadas de calentamiento por actividad humana.