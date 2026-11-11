El Salvador

BCIE aprobó USD 500,000 para la respuesta de El Salvador ante la sequía vinculada a El Niño

La institución financiera respaldará las medidas nacionales dirigidas a las familias rurales, cuya producción enfrenta daños por la prolongación de los períodos secos

Un panel azul con el logotipo del BCIE junto a un terreno de tierra seca agrietada, una rama marchita y el sol.
El Banco Centroamericano de Integración Económica aprobó una ayuda de emergencia de USD 500,000 dólares para El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) informó este martes la aprobación de una ayuda de emergencia de USD 500,000 para respaldar la respuesta de El Salvador ante los efectos de la sequía meteorológica y agrícola asociada al fenómeno de El Niño. Los recursos se destinarán a complementar las medidas impulsadas por las autoridades para proteger la producción de alimentos y reforzar el acceso al agua en las zonas afectadas.

La decisión fue informada por el organismo regional en un contexto de bajas precipitaciones, períodos secos prolongados y temperaturas por encima de los registros históricos en el país. De acuerdo con el BCIE, estas condiciones redujeron la disponibilidad de agua y afectaron las actividades agropecuarias.

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El aporte llegará después de la declaración de Estado de Emergencia Nacional en El Salvador, dispuesta frente a los efectos de la falta de lluvias. La asistencia busca ampliar la capacidad de atención sobre las comunidades que enfrentan mayores dificultades para sostener sus cultivos y garantizar el abastecimiento de alimentos.

El Gobierno salvadoreño declaró el Estado de Emergencia Nacional ante la escasez de lluvias y el estrés hídrico. (REUTERS/Jose Cabezas)
El Gobierno salvadoreño declaró el Estado de Emergencia Nacional ante la escasez de lluvias y el estrés hídrico. (REUTERS/Jose Cabezas)

La falta de lluvias afecta a los granos básicos

La sequía impactó especialmente sobre la producción de granos básicos, una actividad de la que dependen miles de familias salvadoreñas. El BCIE indicó que el deterioro de las condiciones climáticas compromete los medios de vida rurales y plantea riesgos para la seguridad alimentaria de la población.

Los fondos aprobados por la entidad regional complementarán las acciones nacionales orientadas a mitigar las consecuencias de la emergencia. Entre los objetivos señalados figura el fortalecimiento del acceso al agua para fines agrícolas, una cuestión central en áreas donde los períodos sin precipitaciones redujeron la capacidad de siembra y el rendimiento de los cultivos.

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La asistencia se concentra en la protección de la producción alimentaria local frente a un escenario de estrés hídrico. La continuidad de la sequía puede afectar las cosechas de subsistencia y elevar la vulnerabilidad de las familias que dependen de la agricultura para su consumo y sus ingresos.

Los fondos del organismo regional reforzarán el suministro y acceso al agua para fines agrícolas en las comunidades. (REUTERS/Jose Cabezas)
Los fondos del organismo regional reforzarán el suministro y acceso al agua para fines agrícolas en las comunidades. (REUTERS/Jose Cabezas)

El BCIE sostuvo que la operación forma parte de su acompañamiento a El Salvador para preservar la producción nacional de alimentos y atender los efectos de los fenómenos climáticos extremos. La institución vinculó el desembolso con el fortalecimiento de la resiliencia de sus países miembros ante eventos que afectan al sector agropecuario.

El aporte del BCIE contribuirá a ampliar el alcance de las acciones de atención y mitigación, en beneficio de las comunidades más afectadas”, señaló la entidad en su comunicado. El banco remarcó que la prioridad es responder a los efectos de la sequía sobre los cultivos y el acceso al agua para la actividad productiva.

El fenómeno de El Niño suele alterar los patrones de lluvia y temperatura en distintas regiones. En el caso salvadoreño, la combinación de precipitaciones escasas y temperaturas elevadas redujo la disponibilidad de recursos hídricos en un momento sensible para la actividad agrícola.

El viceministro de Agricultura, Óscar Domínguez, celebró la aprobación de los recursos por parte del organismo regional. “Gracias, BCIE. Seguiremos apoyando a más familias de subsistencia”, expresó el funcionario en una publicación en redes sociales.

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