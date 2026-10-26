Medio Ambiente

Rescataron en Uruguay a 47 animales víctimas del tráfico ilegal: cómo será el regreso a sus hábitats

Cardenales amarillos, loros y tortugas terrestres incautadas al contrabando ingresaron por el paso fronterizo de Gualeguaychú para iniciar un período de aislamiento preventivo

Argentina recibió a 47 animales decomisados por tráfico ilegal en Uruguay en la primera repatriación de fauna silvestre hacia el país (Fundación Temaikèn)
Argentina recibió a 47 animales decomisados por tráfico ilegal en Uruguay en la primera repatriación de fauna silvestre hacia el país (Fundación Temaikèn)
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El regreso desde Uruguay de 47 animales decomisados por tráfico ilegal marcó la primera repatriación de fauna silvestre hacia la Argentina. Fundación Temaikèn participó del operativo, realizado bajo la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), que incluyó ocho cardenales amarillos, 20 loros habladores y 19 tortugas terrestres.

Tras la cuarentena sanitaria, los cardenales serán derivados a la Fundación para su rehabilitación y una posible reinserción en la naturaleza. La entrega de los animales se llevó a cabo en el paso fronterizo entre Gualeguaychú, en Entre Ríos, y Fray Bentos, en Uruguay.

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Las autoridades administrativas CITES de ambos países participaron del procedimiento, que reunió a organismos ambientales, sanitarios y aduaneros, además de instituciones dedicadas a la conservación.

La entrega de las especies se concretó en el paso fronterizo entre Gualeguaychú y Fray Bentos bajo el marco de la convención CITES (Fundación Temaikèn)
La entrega de las especies se concretó en el paso fronterizo entre Gualeguaychú y Fray Bentos bajo el marco de la convención CITES (Fundación Temaikèn)

Tras su ingreso al país, cada especie seguirá un proceso diferente de acuerdo con sus necesidades sanitarias y con las evaluaciones previstas para definir una posible reinserción en la naturaleza.

Cardenales y loros cumplirán una cuarentena sanitaria

Los ocho cardenales amarillos y los 20 loros habladores fueron trasladados a la Estación Cuarentenaria Lazareto del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). Allí deberán atravesar un período de aislamiento y los controles sanitarios correspondientes.

Una vez finalizada esa instancia, los cardenales amarillos serán derivados a Fundación Temaikèn, donde ingresarán a un programa de rehabilitación. El objetivo es evaluar su recuperación con vistas a una futura liberación, si las condiciones de los animales lo permiten.

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Los análisis genéticos determinaron que los ocho cardenales amarillos rescatados en Uruguay pertenecían a poblaciones de origen argentino (Fundación Temaikèn)
Los análisis genéticos determinaron que los ocho cardenales amarillos rescatados en Uruguay pertenecían a poblaciones de origen argentino (Fundación Temaikèn)

Los loros habladores serán trasladados al Centro de Rescate, Investigación e Interpretación de Fauna (CRIIF) La Esmeralda, en Santa Fe, donde se analizará su posible reinserción en la naturaleza. Las 19 tortugas terrestres ya fueron recibidas en ese centro.

La repatriación fue coordinada por la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, a cargo de Juan Andrés Trebino, y liderada por la Dirección Nacional de Biodiversidad, Relaciones Ambientales y Cooperación, encabezada por María José Sánchez Monge.

Por la Argentina intervinieron Fundación Temaikèn, la Brigada de Control Ambiental, la Dirección de Técnica de Importación de la Aduana y el SENASA. Por Uruguay participó la División de Conservación de Fauna Silvestre y Bioseguridad del Ministerio de Ambiente.

Los estudios genéticos permitieron establecer el origen argentino de los cardenales

El comercio ilegal y la producción agropecuaria redujeron las poblaciones silvestres de cardenal amarillo en Argentina, Uruguay y Brasil (Fundación Temaikèn)
El comercio ilegal y la producción agropecuaria redujeron las poblaciones silvestres de cardenal amarillo en Argentina, Uruguay y Brasil (Fundación Temaikèn)

Uno de los aspectos centrales del operativo fue la realización de análisis genéticos a los cardenales amarillos decomisados en Uruguay. Los resultados permitieron determinar que los ocho ejemplares pertenecían a poblaciones de origen argentino.

La identificación de su procedencia permitió fundamentar científicamente el retorno de los cardenales al país. Después de la cuarentena, los animales formarán parte del programa de conservación de Fundación Temaikèn y, si la evaluación determina que es viable, podrán ser reinsertados en la naturaleza.

El cardenal amarillo es un ave cantora cuya distribución natural comprende Argentina, Uruguay y Brasil. La captura destinada al comercio ilegal de aves silvestres es una de las principales amenazas para la especie, junto con la pérdida y transformación de su hábitat por la producción agropecuaria. Estas presiones provocaron una disminución de sus poblaciones silvestres.

La Alianza Cardenal Amarillo articula tareas de rescate y conservación en siete provincias argentinas desde 2017 (Fundación Temaikèn)
La Alianza Cardenal Amarillo articula tareas de rescate y conservación en siete provincias argentinas desde 2017 (Fundación Temaikèn)

“La conservación del cardenal amarillo requiere un trabajo sostenido y coordinado entre organismos públicos, instituciones científicas y organizaciones comprometidas con la protección de la fauna silvestre en todos los países donde habita esta especie”, expresó Alicia de la Colina, coordinadora del Proyecto Cardenal Amarillo de Fundación Temaikèn.

Y explicó que la fundación integra la Alianza Cardenal Amarillo junto con Aves Argentinas y el Laboratorio de Ecología y Comportamiento Animal (LEyCA) de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

Fundación Temaikèn rehabilitará a los cardenales amarillos con el objetivo de evaluar su futura reinserción en la naturaleza (Fundación Temaikèn)
Fundación Temaikèn rehabilitará a los cardenales amarillos con el objetivo de evaluar su futura reinserción en la naturaleza (Fundación Temaikèn)

El trabajo incluye el rescate y la rehabilitación de aves afectadas por el comercio ilegal, la posible reinserción de los ejemplares en la naturaleza, el monitoreo posterior y la generación de información científica para definir estrategias de conservación.

“Trabajamos para rescatar y rehabilitar ejemplares afectados por el tráfico ilegal, favorecer su reinserción en la naturaleza y generar conocimiento científico que permita orientar las acciones de conservación”, agregó Alicia de la Colina.

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