Murió Rogelio Villareal, fundador de Los Mier: “Gracias por ser parte de nuestra historia”

La agrupación dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales.

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José Rogelio Villarreal López, conocido como “Pipo”, murió a los 64 años de edad. El músico fue integrante fundador de Los Hermanos Mier y participó en los primeros discos de la agrupación norteña.

La banda confirmó el deceso a través de redes sociales. Villarreal López será sepultado este sábado en Santiago, Nuevo León, su tierra natal.

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El gobierno de Santiago, NL, escribió en redes sociales:

“El Gobierno de Santiago se une a la pena que embarga a la familia Villarreal López por el sensible fallecimiento del Sr. José Rogelio Villarreal López, hermano de nuestra compañera Blanca Leticia Villarreal López, Directora General de Atención a la Mujer”.

La agrupación dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales.

Rogelio Villarreal participó en los primeros discos de la agrupación

“Pipo” se integró a Los Hermanos Mier durante la etapa inicial del grupo, junto a Héctor Mier y sus hermanos. Colaboró en la grabación de los álbumes Cachito de Luna y De Pies a Cabeza, dos de los primeros trabajos discográficos de la banda.

Su figura es importante en historia de la agrupación, que durante décadas ha formado parte del legado norteño de Nuevo León. Los intérpretes de temas como “La Coloreteada”, “Notas de Sociedad” y “Dulcemente Enamorada” reconocieron su aportación en los inicios del proyecto.

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Hasta el momento no se han dado a conocer las causas de la muerte de Villarreal López.

Héctor Mier y la agrupación despidieron a su exintegrante

La agrupación dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales.

A través de una publicación, Héctor Mier y Los Mier dedicaron un mensaje para recordar a “Pipo”. “Con profundo dolor despedimos a nuestro gran amigo Rogelio Villarreal López, quien fue parte importante de nuestros inicios como Los Hermanos Mier, participando en los álbumes Cachito de Luna y De Pies a Cabeza en los primeros años”, señala el texto compartido en redes sociales.

“Gracias por ser parte de nuestra historia. Descansa en paz, querido amigo”, agrega el mensaje de despedida publicado por la agrupación.

Familiares, amigos y seguidores lamentaron la pérdida de quien fue una figura central en la formación de la banda. Los mensajes de condolencia se multiplicaron en redes sociales tras conocerse la noticia del fallecimiento.

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