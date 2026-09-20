Medio Ambiente

El calor reduce la capacidad de los bosques para capturar carbono

Estudios en 65 masas forestales del norte y un registro de Estados Unidos muestran que las emisiones metabólicas crecen cuando suben las temperaturas y cambian el saldo anual de CO₂

Un bosque con árboles altos y troncos marrones, copas verdes, helechos y musgo en el suelo. Una persona de pie, mirando hacia arriba, toca un tronco.
El aumento de las temperaturas reduce la capacidad de los bosques del hemisferio norte para capturar carbono al acelerar la respiración de plantas, raíces y microorganismos (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Los bosques del hemisferio norte podrían perder parte de su capacidad para actuar como freno climático. Dos investigaciones recientes señalan que el aumento de las temperaturas debilita la absorción neta de carbono de los ecosistemas forestales, porque acelera la respiración de plantas, raíces y microorganismos, sobre todo durante el verano y el otoño.

La idea de que un clima más cálido favorece de forma automática el crecimiento de los árboles y la captura de dióxido de carbono (CO₂) no se sostiene en todos los escenarios. La respuesta depende de la estación, la edad de la masa forestal, la disponibilidad de agua y la intensidad del calentamiento, según trabajos publicados en las revistas científicas Global Change Biology Communications y Communications Earth & Environment.

PUBLICIDAD

Un bosque de Estados Unidos pasó a emitir más carbono que el que absorbía

Uno de los registros más detallados procede del bosque experimental de Bartlett, en Estados Unidos. El equipo encabezado por Darby Bergl analizó mediciones de CO₂ obtenidas entre 2004 y 2023 y detectó una caída sostenida de la absorción neta de carbono: −12,52 ± 3,49 gramos de carbono por metro cuadrado al año.

El resultado no se explica principalmente por una reducción equivalente de la fotosíntesis. La tendencia dominante fue el aumento de la respiración del ecosistema, que creció a un ritmo de 15,82 ± 2,96 gramos de carbono por metro cuadrado al año. En términos simples, el bosque continuó retirando carbono de la atmósfera mediante la actividad de sus plantas, pero empezó a devolver una proporción mayor por sus procesos metabólicos y los del suelo.

PUBLICIDAD

Bosque denso de árboles con follaje verde y rojizo. Río azul verdoso serpentea en el centro. Copas de árboles iluminadas por luz dorada del atardecer.
Los estudios sobre bosques y CO₂ indican que un clima más cálido no garantiza mayor captura de carbono porque la respuesta depende de la estación, la edad forestal y la disponibilidad de agua (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2021, 2022 y 2023, Bartlett incluso funcionó como fuente neta de carbono. La productividad neta registrada fue de −22, −120 y −15 gramos de carbono por metro cuadrado, respectivamente. Los valores negativos indican que las emisiones de CO₂ superaron la cantidad total captada durante esos años.

Los investigadores observaron además que los inviernos más suaves prolongan la actividad biológica subterránea. Las raíces, hongos y microorganismos del suelo mantienen una respiración mayor en meses que históricamente habían tenido menor actividad.

El estudio se concentra en un solo bosque y un período específico, por lo que ilustra un mecanismo y no permite afirmar que todos los bosques templados ya se hayan convertido en emisores netos.

La primavera compensa solo una parte de las pérdidas posteriores

La segunda investigación reunió una base de datos mucho más amplia. El grupo liderado por Liu examinó 65 masas forestales boreales y templadas del hemisferio norte, con 9.972 observaciones sitio-mes y 831 sitio-años. Los bosques analizados tenían entre 2 y 475 años y los datos procedían de redes internacionales, entre ellas FLUXNET, AmeriFlux, ChinaFLUX e ICOS.

El trabajo detectó un patrón estacional repetido en buena parte de las regiones septentrionales. Las primaveras más cálidas suelen elevar la absorción neta de CO₂, ya que adelantan o amplían el período de fotosíntesis. Sin embargo, el efecto cambia durante la segunda mitad del año: los veranos y otoños con temperaturas más altas reducen esa captura.

Vista aérea de un vasto y denso bosque tropical de color verde oscuro y claro, con un río serpenteando a través de los árboles en la distancia.
El análisis de 65 masas forestales boreales y templadas mostró que las primaveras más cálidas aumentan la absorción de CO₂, pero el verano y el otoño reducen esa captura (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el análisis, las pérdidas de carbono de verano y otoño pueden compensar cerca del 80 % de la ganancia lograda durante la primavera. El saldo anual, por tanto, no depende solo de que los árboles tengan más días para crecer, sino de cuánto carbono liberan cuando aumentan el calor y el estrés hídrico.

La edad de cada formación forestal también modifica la respuesta. Los bosques maduros mostraron una reacción favorable más marcada en primavera, mientras que las masas jóvenes registraron los descensos más pronunciados de absorción durante el verano y el otoño. La temperatura media anual, aislada de otras variables, no alcanza para anticipar el comportamiento del sistema.

El agua define el límite de la captura en los meses cálidos

En los bosques boreales y otras áreas frías, una estación de crecimiento más larga puede abrir una ventana adicional para la fotosíntesis al comienzo del año. Pero el incremento térmico activa al mismo tiempo la respiración de raíces y suelos. Cuando el agua escasea en verano, la vegetación limita el intercambio de gases para conservar humedad, mientras los procesos respiratorios pueden continuar liberando CO₂.

La situación es especialmente sensible en los bosques templados, donde el calor puede elevar la demanda de mantenimiento de los tejidos vegetales y la actividad de los organismos del suelo. La productividad bruta —el carbono fijado mediante fotosíntesis— no equivale necesariamente al almacenamiento duradero de carbono: una parte relevante puede volver a la atmósfera por respiración.

Bosque de abetos con árboles verdes y marrones, ramas secas, troncos de corteza agrietada, suelo seco con tierra cuarteada y luz solar entre los árboles.
La gestión forestal para sostener los sumideros de carbono requiere diversificación de especies, conservación de la humedad del suelo y manejo adaptado a sequías e incendios (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las regiones mediterráneas, el factor crítico suele ser la disponibilidad de agua. Las olas de calor, las sequías prolongadas, los incendios y la mortalidad de árboles pueden alterar en poco tiempo el papel de una masa forestal.

Allí, la combinación de temperaturas elevadas y déficit hídrico aumenta la posibilidad de que los ecosistemas pierdan carbono acumulado durante décadas.

La gestión forestal busca reducir la vulnerabilidad climática

Los estudios apuntan a que la plantación de árboles, por sí sola, no garantiza un sumidero de carbono estable. La elección de especies, la conservación de la humedad del suelo y la adecuación de cada masa a las condiciones locales son factores centrales para sostener su capacidad de absorción.

Entre las medidas consideradas están la diversificación de especies, la reducción de la continuidad del material combustible y el manejo adaptado a riesgos de sequía e incendios. La información disponible refuerza que el futuro de los bosques como sumideros de carbono dependerá del equilibrio entre fotosíntesis, respiración y disponibilidad de agua, además de la evolución de la temperatura global.

Temas Relacionados

BosquesCambio climáticoDióxido de carbonoMuy InteresanteNewsroom BUEMagazines

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Niño se fortalece y el boletín climático anticipa menos lluvias en Centroamérica hasta diciembre

La fase cálida de El Niño, ya clasificada como muy fuerte desde agosto, podría reducir las precipitaciones y comprometer el agua disponible, la producción agropecuaria y la gestión de riesgos en la región

El Niño se fortalece y el boletín climático anticipa menos lluvias en Centroamérica hasta diciembre

Las seis alertas de la ONU sobre el agua mundial: ríos en mínimos, glaciares en retroceso y datos que preocupan

En 2025 se registró uno de los años más secos para el caudal de los ríos en más de tres décadas, según un informe de la Organización Meteorológica Mundial. La situación de la cuenca del Río de la Plata, la Patagonia y los Andes subtropicales

Las seis alertas de la ONU sobre el agua mundial: ríos en mínimos, glaciares en retroceso y datos que preocupan

En 2025, cayeron un 42% las reservas mundiales de agua dulce y se ubicaron por debajo de los promedios históricos

Glaciares, ríos, lagos y napas subterráneas registraron niveles inferiores a lo habitual a lo largo del año. La Organización Meteorológica Mundial confirmó que la tendencia se sostiene desde 2014

En 2025, cayeron un 42% las reservas mundiales de agua dulce y se ubicaron por debajo de los promedios históricos

El calor puede aumentar hasta 12% la factura eléctrica de los hogares en El Salvador, según experto

El alza de las temperaturas incrementa el uso de ventiladores, aires acondicionados y refrigeradores, lo que se refleja en el recibo mensual, mientras la menor lluvia complica la oferta de generación con agua

El calor puede aumentar hasta 12% la factura eléctrica de los hogares en El Salvador, según experto

Qué reveló el primer estudio sobre el colapso en Nepal: el calor extremo debilitó el glaciar que desató la inundación mortal

Un análisis de más de 20 especialistas identificó cómo el aumento de las temperaturas, el deshielo del permafrost y una pendiente ya frágil convergieron en la tragedia que causó más de 1.400 muertes

Qué reveló el primer estudio sobre el colapso en Nepal: el calor extremo debilitó el glaciar que desató la inundación mortal
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Obras de la Línea 6 del Mexibús en Toluca empezarán en 2027: así será la ruta que conectará Zinacantepec con Lerma

Obras de la Línea 6 del Mexibús en Toluca empezarán en 2027: así será la ruta que conectará Zinacantepec con Lerma

Atacaron con drones explosivos la subestación de Policía de Potrerito, en Jamundí, Valle: esto se sabe

‘Jhonsson Pulpo’ y Gabriel Mendocilla cumplirán 36 meses de prisión preventiva por orden del Poder Judicial: medida regirá hasta 2029

Claudia Sheinbaum anuncia desaladora en Playas de Rosarito con inversión de 12 mil 500 millones de pesos

Edenor confirmó la causa del masivo apagón que dejó a casi 600 mil usuarios en CABA y el Gran Buenos Aires sin luz

DEPORTES

Del taco delicioso a la salida “de fútbol playa”: el gran partido de Leandro Paredes en la victoria de Boca Juniors sobre San Lorenzo

Del taco delicioso a la salida “de fútbol playa”: el gran partido de Leandro Paredes en la victoria de Boca Juniors sobre San Lorenzo

Las ásperas respuestas del Cholo Simeone y el Cuti Romero a las quejas de Mourinho tras la derrota del Real Madrid

El Rosario Central de Di María vence a Argentinos Juniors en un duelo clave por el Torneo Clausura

12 frases de Arruabarrena tras la victoria de Boca sobre San Lorenzo: el mensaje a los hinchas en la pelea por los títulos

Otro zurdazo de Lozano y definición de Merentiel: así fueron los goles de Boca Juniors en la victoria frente a San Lorenzo

ENTRETENIMIENTO

Gene Simmons sobre su decisión de llamar a Bob Dylan: “Si te atreves, tienes una oportunidad…”

Gene Simmons sobre su decisión de llamar a Bob Dylan: “Si te atreves, tienes una oportunidad…”

Un bailarín de Hollywood revela cómo era trabajar con Frank Sinatra: “Aparecía en su helicóptero, rodaba y se marchaba”

La verdad detrás de la extraña fotografía de Rosé, de BLACKPINK, con el iPhone 18 Pro

Un regreso inolvidable y una gigantesca pista de baile: así fue el concierto de Jamiroquai en Bogotá

El aprendizaje profesional de Chris Rock al frente de su nuevo proyecto dramático en Hollywood