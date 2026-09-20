Colombia

Sinuano Día resultados de hoy domingo 20 de septiembre: ganadores del último sorteo

Como todos los domingo, este tradicional sorteo colombiano, anunció la combinación ganadora del primer juego del día

Sinuano tiene dos sorteos diarios, este es el resultado del primero del día. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Sinuano tiene dos sorteos diarios, este es el resultado del primero del día. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El sorteo Sinuano Día, con profundas raíces y extensa participación en el departamento de Córdoba y la región Caribe, mantiene presencia nacional pese a su arraigo en la costa norte de Colombia. Se trata de una de las principales loterías colombianas que multiplica hasta por 4.500 veces el dinero la apuesta. Este chance dio a conocer los números ganadores de su último sorteo del día, realizado este domingo, 20 de septiembre de 2026.

Resultados del Sinuano Día

Fecha: 20 de septiembre de 2026.

PUBLICIDAD

Números ganadores: 8826.

Quinta: 4.

A que hora se juega el Sinuano Día

Esta lotería cuenta con dos ediciones todos los días: Sinuano Día se realiza todos los días, de lunes a sábado a las 14:30 horas y el domingo a las 13:00 horas. Mientras que el Sinuano Noche se celebra diariamente, de lunes a sábado a las 22:30 horas y los domingo a las 20:30 horas. Esta lotería es una de las pocas que lleva a cabo sus sorteos hasta en días festivos. Guarde bien el boleto porque es el comprobante oficial para reclamar el premio en caso de resultar ganador, hay que mantenerlo en un lugar seguro y procurar que no se pierda.

PUBLICIDAD

Si ganó alguno de los premios, se debe acudir a cualquier punto de venta con tu boleto e identificación oficial, donde se podrá cobrarlo sin problemas.

Recomendaciones para guardar y validar el billete ganador de la lotería Sinuano

Los pasos para jugar por los premios del Sinuano. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para jugar por los premios del Sinuano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para guardar y validar el billete ganador de la Lotería Sinuano, es fundamental: Conservar el boleto original en buen estado, ya que es el único documento legal que acredita el derecho a reclamar el premio.

Guardarlo en un lugar seguro, seco y protegido, para evitar que se deteriore, se moje o se ensucie, ya que un billete dañado puede impedir el cobro del premio. Tomar una fotografía o escanear el billete apenas se adquiere para tener un respaldo digital por si acaso.

Para validar el boleto, debes: Verificar el número ganador en fuentes oficiales como la página web de la Lotería Sinuano o medios confiables de resultados.

Presentar el billete original junto con tu documento de identidad en los puntos autorizados es indispensable para cobrar. En caso de premios mayores, el trámite puede requerir adicionalmente documentos como certificado bancario.

Recuerda que el billete debe ser legible y sin alteraciones para que sea aceptado sin problemas al momento de reclamar. Evita divulgar públicamente que posees un billete ganador para evitar fraudes o presiones. Mantén la discreción mientras verificas los resultados.

Respeta los plazos oficiales para reclamar el premio y acude a los distribuidores u oficinas autorizadas de la Lotería Sinuano para garantizar un proceso seguro y confiable. Así proteges tu derecho y facilitas un cobro sin contratiempos.

Plan de premios del Sinuano

Los pasos para jugar por los premios del Sinuano. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para jugar por los premios del Sinuano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para jugar al Sinuano solo se necesita definir la apuesta eligiendo cuatro dígitos entre el 0 y el 9.

A diferencia de la gran mayoría de las loterías, en el Sinuano no hay un plan de premios establecido o una bolsa acumulada. En este sorteo quién pone el límite de lo que puedes ganar es el apostador.

Para ganar el premio mayor, la combinación ganadora debe de coincidir en cifrasy orden con el resultado del sorteo. De ser así, el monto a recibir será de la cantidad de tu apuesta multiplicada4 mil 500 veces. Es decir, por cada peso apostado, se recibe 4 mil 500 pesos.

Eso no es todo. La lotería del Sinuano entrega premios hasta en el primer acierto.

Si la combinación ganadora coincide en tres cifras con el resultado del sorteo, tu premio será de 400 veces lo apostado.

En el caso de que se acierte dos de los dígitos del premio mayor, la lotería tu apuesta se incrementará 50 veces.

Y si se atina a una sola cifra, tu apuesta se quintuplica.

El Sinuano cuenta con otra modalidad de premio que se llama “Combinada”. Esta opción se elige al momento de comprar tu boleto y consiste en acertar las cifras del premio mayor pero en desorden.

Si se acierta a las cuatro cifras del resultado del sorteo en desorden, con esta modalidad recibes 208 veces lo apostado. Y si se acierta a tres cifras en desorden, el premio se multiplica 83 veces.

Temas Relacionados

Sinuano DíaResultado de SinuanoSinuano dia hoy ultimo sorteoResultado de Sinuano DíaLoterías de Colombiacolombia-noticiascolombia-loteríasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Renta Ciudadana y Devolución del IVA: Sí habrá pagos del cuarto ciclo en septiembre tras la reprogramación

Un total de 605.064 hogares con menores de seis años recibirá el beneficio, junto con 55.722 que atienden a personas con discapacidad y requieren asistencia de forma permanente en casa

Renta Ciudadana y Devolución del IVA: Sí habrá pagos del cuarto ciclo en septiembre tras la reprogramación

Ministerio de Tecnologías revela cómo los colombianos pueden ponerle freno a las llamadas de bancos y operadores celulares

La herramienta permite a los usuarios escoger los canales por los que no desean recibir publicidad y comunicaciones comerciales, con un trámite gratuito que puede realizarse ante la Comisión de Regulación de Comunicaciones

Ministerio de Tecnologías revela cómo los colombianos pueden ponerle freno a las llamadas de bancos y operadores celulares

Torrejas de queso y bocadillo Veleño: crujientes y caseras

Descubre cómo preparar estas crujientes torrejas rellenas de queso campesino y bocadillo veleño, el contraste dulce y salado perfecto para la merienda

Torrejas de queso y bocadillo Veleño: crujientes y caseras

Juan David Piedrahíta volvió a la Alcaldía de Cartago, Valle del Cauca: así se registró la elección atípica

El exmandatario se impuso frente a los otros tres candidatos en una jornada marcada por la alta abstención y por la controversia alrededor de su nueva inscripción, cuestionada ante el Consejo Nacional Electoral

Juan David Piedrahíta volvió a la Alcaldía de Cartago, Valle del Cauca: así se registró la elección atípica

Atacaron con drones explosivos la subestación de Policía de Potrerito, en Jamundí, Valle: esto se sabe

La institución desplegó el protocolo de respuesta luego de la alerta registrada el domingo 20 de septiembre, mientras avanzan las comprobaciones y se prepara el balance definitivo

Atacaron con drones explosivos la subestación de Policía de Potrerito, en Jamundí, Valle: esto se sabe
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Atacaron con drones explosivos la subestación de Policía de Potrerito, en Jamundí, Valle: esto se sabe

Atacaron con drones explosivos la subestación de Policía de Potrerito, en Jamundí, Valle: esto se sabe

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Masacre en Cesar: Cuatro personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas tras un ataque armado en Simaña

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Con emotivo video, Lina Tejeiro dio más detalles del nacimiento de su hijo Gael: “Septiembre era el momento perfecto”

Con emotivo video, Lina Tejeiro dio más detalles del nacimiento de su hijo Gael: “Septiembre era el momento perfecto”

Ana Karina Soto y Pedro Palacio recordaron las dos veces que hablaron de casarse cuando fueron novios: “Fue bacanísimo”

Lina Tejeiro confirmó el nacimiento de su hijo Gael: “Bienvenido, amor de mi vida”

Karina García aseguró que las mujeres son “más inteligentes” para poner los cachos: Kris R reaccionó

Manuel Medrano lanzó fuerte comentario contra el pódcast de Juan Pablo Raba: “Dejen de llorar tanto”

Deportes

Federación Colombiana de Fútbol recibiría una millonada por presión de UEFA y Concacaf a Gianni Infantino para repartir dinero de la FIFA

Federación Colombiana de Fútbol recibiría una millonada por presión de UEFA y Concacaf a Gianni Infantino para repartir dinero de la FIFA

Yoreli Rincón envió mensaje a la selección Colombia tras histórica clasificación a semifinales del Mundial Femenino Sub-20

David Alonso subió por cuarta vez al podio en el campeonato de Moto2 y se ubicó en la general: así fue la carrera del colombiano en Austria

Nigeria vs. Colombia - Mundial Femenino Sub-20: La Tricolor por segunda vez en la historia clasifica a las semifinales de la Copa del Mundo

Corea del Norte vs. Colombia: Hora y dónde ver el partido de la Tricolor en la semifinal del Mundial Femenino Sub-20 2026