Medio Ambiente

El Mediterráneo acelera su calentamiento y se vuelve más salado en profundidad

Un análisis de registros reunidos durante 75 años detectó cambios crecientes desde la superficie hasta el fondo marino, con mayor intensidad en el Adriático y efectos sobre la circulación regional

Ilustración en corte del mar Mediterráneo con barcos en la superficie, termómetros de 25 a 30 grados y cristales de sal en el fondo.
El mar Mediterráneo se calienta y se vuelve más salado a una velocidad creciente, incluso en aguas profundas (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El mar Mediterráneo se está calentando y volviendo más salado a una velocidad creciente, un cambio que ya no se limita a la superficie. Las mediciones disponibles muestran que la transformación alcanza miles de metros de profundidad y es más marcada en el centro y el este de la cuenca, con el Adriático como el punto de mayor aceleración.

El aumento de la temperatura del agua forma parte de una tendencia mundial. La NASA indica que el océano absorbe alrededor del 90% del exceso de calor asociado al calentamiento del planeta, una capacidad que modera parte del aumento de la temperatura del aire, aunque modifica las condiciones marinas.

PUBLICIDAD

En el Mediterráneo, el proceso combina más calor y más sal. Un informe de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos señaló que el contenido de calor de este mar mostró un incremento sostenido desde la década de 1990 y un ascenso pronunciado en los últimos años. La salinidad, que expresa la cantidad de sales disueltas en el agua, también cambia con la evaporación y las precipitaciones.

La novedad es que la aceleración se registró a gran profundidad. El calentamiento y la salinización afectan propiedades que definen el movimiento de las masas de agua, como la densidad, y por eso el fenómeno trasciende las temperaturas de la costa o de la capa superficial.

PUBLICIDAD

Los cambios llegan hasta 4.000 metros de profundidad

Mapa del mar Mediterráneo codificado por colores según la salinidad, con nombres de mares regionales y una leyenda con valores en PSU.
Un estudio con registros de 1950 a 2025 detectó que el calentamiento y la salinidad aumentan en casi toda la cuenca del Mediterráneo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio publicado en Geophysical Research Letters, revista de la American Geophysical Union, analizó registros de temperatura y salinidad reunidos entre 1950 y 2025 mediante campañas oceanográficas y flotadores robóticos. El equipo encontró que ambos indicadores aumentan en casi toda la cuenca y que el ritmo de esa subida se aceleró.

Según el trabajo, las tendencias de calentamiento y aumento de salinidad son significativas hasta profundidades de entre 3.000 y 4.000 metros. La propia aceleración se detectó hasta cerca de los 2.500 metros. Se trata de un dato relevante porque muestra que el cambio no queda restringido a las capas de agua que están en contacto directo con la atmósfera.

Desde 2000, las aguas superficiales del Mediterráneo se calentaron alrededor de 0,5 grados Celsius por década, entre dos y tres veces más rápido que el promedio del océano mundial, de acuerdo con la investigación. Durante buena parte de la segunda mitad del siglo XX, el aumento en la mayor parte de la cuenca había sido inferior a 0,1 grados Celsius por década.

El estudio también identificó zonas con una aceleración de hasta 0,3 grados Celsius por década en cada década analizada. A la vez, en algunas áreas cada kilogramo de agua ganó aproximadamente una décima de gramo de sal por década.

Los resultados no establecen que todos los sectores cambien del mismo modo, pero sitúan al Mediterráneo central y oriental entre los espacios con las variaciones más intensas.

El Adriático cambia la circulación de las aguas profundas

Vista aérea de un mar azul con nombres de ciudades impresos en la superficie y un cartel de madera que dice Mar Adriático.
Los cambios en el Mediterráneo resultan significativos hasta profundidades de entre 3.000 y 4.000 metros (Imagen Ilustrativa Infobae)

La temperatura y la salinidad determinan la densidad del agua. El Centro Universitario para la Investigación Atmosférica, con sede en Estados Unidos, explica que el agua fría suele ser más densa que la cálida y que el agua más salada también pesa más que la menos salina. Estas diferencias favorecen o dificultan que las aguas de superficie se hundan y se mezclen con las capas profundas.

En buena parte del Mediterráneo, el calentamiento vuelve más liviana el agua superficial y puede limitar esa mezcla vertical. En el Adriático, sin embargo, los vientos fríos del invierno contribuyen a que el agua de superficie se enfríe y gane densidad. Ese mecanismo convierte a la zona en uno de los lugares donde se forma agua profunda del Mediterráneo.

La investigación difundida por la American Geophysical Union observó que, desde 2000, las aguas profundas del Adriático meridional se calentaron aproximadamente seis veces más rápido que las de una cuenca mediterránea típica. El agua continúa hundiéndose porque el aumento de la salinidad compensa parte del efecto del calentamiento, aunque ahora desciende con valores más altos de temperatura y sal.

Los cambios en esa dinámica importan porque la circulación entre superficie y profundidad participa en la distribución de calor, oxígeno y nutrientes. El estudio no midió de forma directa la disponibilidad de ese gas, pero advierte que el aumento de la temperatura reduce la capacidad del agua para retenerlo. El Mediterráneo, un mar casi cerrado y de circulación rápida, ofrece así una señal de la velocidad con que un sistema marino puede responder a un clima más cálido.

Temas Relacionados

Mar MediterráneoCalentamiento globalNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las seis alertas de la ONU sobre el agua mundial: ríos en mínimos, glaciares en retroceso y datos que preocupan

En 2025 se registró uno de los años más secos para el caudal de los ríos en más de tres décadas, según un informe de la Organización Meteorológica Mundial. La situación de la cuenca del Río de la Plata, la Patagonia y los Andes subtropicales

Las seis alertas de la ONU sobre el agua mundial: ríos en mínimos, glaciares en retroceso y datos que preocupan

En 2025, cayeron un 42% las reservas mundiales de agua dulce y se ubicaron por debajo de los promedios históricos

Glaciares, ríos, lagos y napas subterráneas registraron niveles inferiores a lo habitual a lo largo del año. La Organización Meteorológica Mundial confirmó que la tendencia se sostiene desde 2014

En 2025, cayeron un 42% las reservas mundiales de agua dulce y se ubicaron por debajo de los promedios históricos

El calor puede aumentar hasta 12% la factura eléctrica de los hogares en El Salvador, según experto

El alza de las temperaturas incrementa el uso de ventiladores, aires acondicionados y refrigeradores, lo que se refleja en el recibo mensual, mientras la menor lluvia complica la oferta de generación con agua

El calor puede aumentar hasta 12% la factura eléctrica de los hogares en El Salvador, según experto

Qué reveló el primer estudio sobre el colapso en Nepal: el calor extremo debilitó el glaciar que desató la inundación mortal

Un análisis de más de 20 especialistas identificó cómo el aumento de las temperaturas, el deshielo del permafrost y una pendiente ya frágil convergieron en la tragedia que causó más de 1.400 muertes

Qué reveló el primer estudio sobre el colapso en Nepal: el calor extremo debilitó el glaciar que desató la inundación mortal

Un proyecto de restauración plantó más de 100 mil árboles nativos en el Gran Chaco argentino

La iniciativa de la organización global The Nature Conservancy combinó forestación, monitoreo y siembra aérea con drones para restaurar áreas degradadas y favorecer la biodiversidad. Los beneficios para los ecosistemas y las comunidades locales

Un proyecto de restauración plantó más de 100 mil árboles nativos en el Gran Chaco argentino
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Sánchez dice que “no va a perdonar” que PP y Vox recurrieran la ley de nietos en el Supremo, mientras Feijóo insiste en revisar cómo retirar el pasaporte

Sánchez dice que “no va a perdonar” que PP y Vox recurrieran la ley de nietos en el Supremo, mientras Feijóo insiste en revisar cómo retirar el pasaporte

El histórico enclave francés donde le entregarán el Premio Saint-Simon al rey Juan Carlos: junto a un castillo en ruinas en un pueblo de 500 habitantes

"No aguantó la presión": la llamada en burla que hizo uno de los presos que planeaba matar a la fiscal que lo detuvo

El proyecto que busca saber por qué en Ourense la gente vive tanto tiempo: la región gallega tiene 435 centenarios

Ronald Johnson destaca alianza México-EEUU contra el narco y celebra decomiso de 27 toneladas de químicos en Lázaro Cárdenas

DEPORTES

El Inter Miami de Messi se enfrentará a San Diego FC por la MLS tras el título en la Campeones Cup: hora, TV y formaciones

El Inter Miami de Messi se enfrentará a San Diego FC por la MLS tras el título en la Campeones Cup: hora, TV y formaciones

La salvaje pelea entre dos pilotos de la NASCAR tras un incidente en una carrera: “Se me vino encima”

El video que recorre el mundo: una aplanadora de césped atropelló a una ex figura de la Premier League antes de un partido

Copa Davis: el dobles irá por el punto que le falta a Argentina contra Turquía para la clasificación a los Qualifiers 2027

Salió campeón con Boca y San Lorenzo, jugó con Maradona y busca volver al ruedo: “Cuando dejás de jugar, al otro día ya no te llama nadie”

ENTRETENIMIENTO

La película favorita de Samuel L. Jackson fue un fracaso de taquilla: cuál eligió el actor

La película favorita de Samuel L. Jackson fue un fracaso de taquilla: cuál eligió el actor

La película mexicana que ha sorprendido en San Sebastián y que pide ternura en tiempos de guerra: “Envidiamos cómo se hacen las cosas en España a nivel industria”

Rosemary Harris, la tía May de “Spider-Man”, cumple 99 años: su vida después de la trilogía

Michael B. Jordan anunció que se retirará temporalmente del cine tras ganar el Oscar y completar sus nuevos proyectos

Debby Ryan reveló que sufrió una grave lesión cerebral que la dejó fuera de actividad durante seis meses