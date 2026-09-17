Medio Ambiente

En 2025, cayeron un 42% las reservas mundiales de agua dulce y se ubicaron por debajo de los promedios históricos

Glaciares, ríos, lagos y napas subterráneas registraron niveles inferiores a lo habitual a lo largo del año. La Organización Meteorológica Mundial confirmó que la tendencia se sostiene desde 2014

Terreno de arcilla seca y agrietada en el cauce de un río sin agua, con arbustos sin hojas y colinas al fondo.
El relevamiento basado en 13 modelos hidrológicos indica que el almacenamiento en glaciares, lagos, napas, humedad del suelo y vegetación quedó muy por debajo de lo habitual (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La crisis climática está transformando el ciclo del agua a escala global. En 2025, uno de los años más cálidos de los que se tiene registro, solo alrededor de un tercio de los ríos del planeta operó dentro de rangos normales de caudal, mientras que el 36% de las cuencas fluviales registró flujos por debajo o muy por debajo de lo normal, y el 21% presentó flujos superiores a la media. Los datos surgen de un informe elaborado por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y publicado por el diario británico The Guardian, basado en simulaciones de 13 modelos hidrológicos globales alimentados con información meteorológica observada.

El informe evaluó el ciclo hídrico completo: caudales fluviales, aguas subterráneas, evaporación, transpiración, almacenamiento de agua en tierra, y nieve y hielo. La conclusión central es que las reservas mundiales de agua dulce —glaciares, lagos, ríos, napas freáticas, humedad del suelo y agua en la vegetación— se ubicaron un 42% por debajo de los niveles normales durante el año pasado.

PUBLICIDAD

La secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, describió el fenómeno como el vaciamiento de una cuenta de ahorros global. “El almacenamiento terrestre de agua a escala mundial muestra una tendencia decreciente desde 2014-2016, una señal persistente que ya lleva una década”, afirmó en declaraciones recogidas por The Guardian.

Las pérdidas de hielo glaciar en 2025 fueron las mayores desde los años noventa

Infografía sobre agua dulce con ilustraciones de un paisaje glaciar, un río, cuencas hidrográficas, un termómetro y terreno agrietado.
La Organización Meteorológica Mundial indica que las reservas globales de agua dulce cayeron un 42% por debajo de lo normal en 2025 debido a sequías y pérdida de masa glaciar (Imagen Ilustrativa Infobae)

La situación de los glaciares agrava el panorama. En 2025, por cuarto año consecutivo, las 19 principales regiones glaciares del mundo perdieron masa de hielo, y las pérdidas más recientes son también las más intensas desde que existen registros sistemáticos. Solo en 2025, la pérdida de masa de hielo glaciar llegó a 400 gigatoneladas, una cantidad equivalente a un aumento de 1,1 milímetros en el nivel del mar global.

PUBLICIDAD

El director de Hidrología de la OMM, Wayne Jenkinson, calificó el estudio como un llamado a la acción ante un retroceso sostenido de los recursos hídricos. “Necesitamos redoblar los esfuerzos para mejorar nuestra comprensión de los recursos hídricos a nivel global. Esto exige mayor recolección e intercambio de datos; de esa manera aumentamos la comprensión y la protección para la vida y el bienestar de las personas”, señaló Jenkinson en declaraciones al diario.

El deterioro de los ríos ya tiene consecuencias económicas y sanitarias directas

El análisis global estima que el 36% de las cuencas presentó flujos por debajo o muy por debajo del promedio, mientras el 21% se ubicó por encima (AP Foto/Darko Vojinovic)
El análisis global estima que el 36% de las cuencas presentó flujos por debajo o muy por debajo del promedio, mientras el 21% se ubicó por encima (AP Foto/Darko Vojinovic)

El impacto de este deterioro no se limita al plano ambiental. Este verano, niveles históricamente bajos en el Danubio generaron una crisis energética sin precedentes en Hungría y Rumania: todos los reactores nucleares de ambos países, salvo uno, debieron apagarse por la imposibilidad de obtener agua para su refrigeración.

El Mississippi, fuente de agua potable para 50 municipios de Estados Unidos, enfrenta contaminación química que creó zonas muertas hipóxicas en el Golfo de México, pérdida de humedales por el aumento del nivel del mar, intrusión de agua salada y sequías periódicas.

Grandes ríos africanos como el Nilo, el Níger y el Zambeze también sufren contaminación grave y sequías inducidas por el clima, que reducen sus caudales y dañan los ecosistemas locales.

En Inglaterra, ningún río supera los estándares de salud ecológica y química general. El deterioro responde a aguas residuales sin tratar, contaminación agrícola, químicos permanentes y sobreextracción.

Entre 2021 y 2025, las cuencas más afectadas no tuvieron tiempo de recuperación entre eventos extremos

Un glaciar de hielo azul y blanco con grietas, del cual caen cascadas de agua de deshielo a un lago turbio con bloques de hielo flotando.
El deshielo en las 19 principales regiones se mantuvo por cuarto año consecutivo y equivale a un aumento de 1,1 milímetros del nivel medio del mar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe de la OMM señala que, en ese período, se registraron flujos por debajo de lo normal de forma reiterada en porciones relevantes de las cuencas del Amazonas y del La Plata, en América del Norte, en el centro y este de África, en Asia Central y en el Medio Oriente.

En cada uno de esos cinco años, servicios meteorológicos e hidrológicos de todo el mundo documentaron inundaciones y sequías récord. Algunos territorios no tuvieron margen de recuperación entre un evento y el siguiente, según el informe.

Temas Relacionados

Organización Meteorológica MundialCrisis climáticaAguaGlaciaresDeshieloSequíaPlanetaRíosNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Ministerio de Medio Ambiente alerta por un posible temporal entre el 23 y el 25 de septiembre en El Salvador

La cartera de Medio Ambiente mantiene bajo vigilancia un campo depresionario y una baja presión al sur de Centroamérica, un escenario que elevaría la frecuencia y la duración de las precipitaciones desde el lunes 21

El Ministerio de Medio Ambiente alerta por un posible temporal entre el 23 y el 25 de septiembre en El Salvador

El deshielo acelerado de los glaciares permite que el metano antiguo atrapado en las rocas alcance la atmósfera, advierte un nuevo estudio

El trabajo, realizado en el archipiélago de Svalbard, situado en el Ártico, identificó qué combinación de geología y condiciones climáticas favorece este fenómeno y dónde podría repetirse

El deshielo acelerado de los glaciares permite que el metano antiguo atrapado en las rocas alcance la atmósfera, advierte un nuevo estudio

Récord de contaminación: una cría de ave marina tenía 894 residuos plásticos en el estómago

El hallazgo ocurrió en la isla de Lord Howe, cerca de Australia, durante un seguimiento científico de 15 años sobre la pardela sable. Los objetos recuperados pesaban 64,2 gramos, una carga equivalente a más del 15% del peso corporal esperado para el animal

Récord de contaminación: una cría de ave marina tenía 894 residuos plásticos en el estómago

El Salvador podría registrar más lluvias desde el 23 de septiembre, según autoridades ambientales

El Ministerio de Medio Ambiente anticipa precipitaciones repetidas durante esos tres días y anunció que actualizará los reportes según la evolución atmosférica

El Salvador podría registrar más lluvias desde el 23 de septiembre, según autoridades ambientales

Un estudio estima que la Tierra podría superar los 2 °C sobre la era preindustrial en la primavera del año próximo

El aumento sostenido de la temperatura podría llevar al planeta a cruzar un umbral clave antes de mediados de 2027, según una proyección que contempla una superación temporal de semanas o meses. Cómo la persistencia de esas condiciones puede activar mecanismos que profundicen el calentamiento global, según una experta

Un estudio estima que la Tierra podría superar los 2 °C sobre la era preindustrial en la primavera del año próximo
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Gabriela Muñoz le envió mensaje a sus críticos: “Cómo me encanta ver a tantos incomodados por una mujer que no se calla”

Gabriela Muñoz le envió mensaje a sus críticos: “Cómo me encanta ver a tantos incomodados por una mujer que no se calla”

¿México podría integrarse a la Unión Europea como Canadá? Un activista austriaco lo propone

Gobierno de Abelardo de la Espriella expidió medidas para garantizar las clases de miles de estudiantes afectados por el terremoto: en qué consisten

Abelardo de la Espriella llegó a La Guajira para un consejo de seguridad tras la muerte de ‘Bendito Menor’, pero también anunció megaproyecto de más de 30 mil millones: en qué consiste

Anay Beltrán Reyes: la abogada que pasó de coordinar Morena en Tultitlán a ocupar una curul federal

DEPORTES

Habló la atleta que sufrió un accidente escatológico durante una competencia de Hyrox y reveló la inesperada decisión que tomará

Habló la atleta que sufrió un accidente escatológico durante una competencia de Hyrox y reveló la inesperada decisión que tomará

Un río infestado de cocodrilos será la sede del remo en los Juegos Olímpicos de Brisbane 2032, pese a la oposición de 500 atletas

El cambio de pilotos en la Fórmula 2 que adelantaría la llegada de una promesa de Ferrari a la F1: el encuentro secreto

“Peligrosidad criminológica” y “son espejos narcisistas”: las concluyentes definiciones sobre los acusados del crimen del ex Puma Aramburu

Por qué el argentino Nico Varrone se desvinculó de su equipo de Fórmula 2 y cuál sería su futuro

ENTRETENIMIENTO

La nueva “Resident Evil” rompe un récord histórico y recibe elogios inesperados de la crítica

La nueva “Resident Evil” rompe un récord histórico y recibe elogios inesperados de la crítica

Condenan a un empresario texano a 11 años de prisión por un esquema Ponzi de USD 35 millones que tuvo a Travis Kelce entre sus víctimas

Arrestan a una mujer en Minnesota y su parecido con Jennifer Lopez causa furor en redes

Millie Bobby Brown adoptó un segundo bebé junto a Jake Bongiovi

Murió a los 22 años Duda Alves, la tiktoker brasileña conocida como “la chica que odia las cosas”