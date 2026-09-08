Cómo la caída de polinizadores puede frenar la adaptación de las plantas al cambio climático

La investigación sobre Ipomoea purpurea plantea que las plantas enfrentan al mismo tiempo temperaturas más altas y una disminución de polinizadores (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las plantas podrían estar desarrollando rasgos equivocados para adaptarse al calentamiento global, según un estudio de la Universidad de Michigan que analizó poblaciones silvestres de campanillas y detectó que su ritmo de adaptación cayó 96% en 9 años por la dificultad para atraer a los polinizadores.

El trabajo publicado en Evolution Letters plantea que algunas plantas no solo enfrentan temperaturas más altas, sino también la disminución acelerada de agentes de polinización. En ese escenario, los investigadores observaron una tensión entre dos rasgos: flores más grandes y cambios en el momento de floración.

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De acuerdo con ScienceDaily, la investigación fue encabezada por Sasha Bishop, reciente doctorada, junto con John Stinchcombe, de la Universidad de Toronto, y con la participación de Regina Baucom, profesora del Departamento de Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Michigan.

Desaceleración en la adaptación

El equipo trabajó con la especie Ipomoea purpurea, una planta que en muchos casos es considerada una maleza problemática para los agricultores. “Es difícil predecir si, en última instancia, esto hará que la maleza represente un problema mayor o menor para los agricultores, y esa imprevisibilidad forma parte de la historia”, afirmó Baucom.

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Un estudio de la Universidad de Michigan halló que la tasa de adaptación de las campanillas al calentamiento global cayó 96% en 9 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir del análisis de semillas recolectadas en dos momentos distintos, los científicos compararon cómo habían cambiado distintas características de estos conjuntos silvestres.

Entre los rasgos medidos estuvieron la fecha de aparición de la primera flor, el tamaño de la misma, el azúcar presente en el néctar, el tiempo de floración y la distancia entre las anteras, que producen el polen, y el estigma, que lo recibe.

Para calcular la velocidad de adaptación, los autores usaron una estadística llamada R, que permite estimar cómo se espera que evolucione una población al considerar varias características a la vez y las relaciones entre ellas.

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El vínculo entre floración y tamaño floral

A partir de ese método, los investigadores buscaron determinar si una característica podía estar restringiendo a otra. Eso fue lo que observaron con el tamaño de la flor y el momento de floración: ambas particularidades se volvieron cada vez más dependientes entre sí.

Baucom explicó que “la presión de los polinizadores favorece en gran medida a las flores más grandes, esa relación puede limitar la eficacia con la que la población puede responder a otras presiones selectivas”.

Los científicos detectaron una tensión evolutiva entre el tamaño de las flores y el momento de floración en poblaciones silvestres (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La planta no se está quedando sin combustible evolutivo, sino que está cada vez más atrapada en una trayectoria que favorece la atracción de polinizadores, potencialmente a expensas de la adaptación al cambio climático”, añadió la investigadora.

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La caída del ritmo adaptativo

El equipo estimó, en las campanillas originales, que la evolución avanzaba aproximadamente al 76% de la velocidad prevista cuando no se consideraban las conexiones entre los distintos rasgos.

Nueve años después, ese valor había bajado a alrededor del 9% de la tasa esperada sin esa covariación. Para los autores, ese descenso muestra un aumento importante de las restricciones evolutivas en un lapso breve.

Este resultado equivale a una caída del 96% en la tasa de adaptación en ese período. Esa desaceleración no se debe a la falta de variación genética, ya que las poblaciones más recientes todavía conservaban una cantidad importante de diversidad.

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Los autores usaron la estadística R para estimar cómo evoluciona una población cuando interactúan varias características y sus relaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fecha de floración aparece como un punto central dentro del análisis: los autores remarcan que las plantas pueden modificar el momento en que florecen para responder a cambios del entorno, y que esa vía de ajuste resulta especialmente relevante en contextos de variaciones de temperatura y precipitaciones.

Un trabajo publicado en 2025 en la revista Integrative and Comparative Biology ya había advertido que el cambio climático puede reducir la coincidencia entre la floración de las plantas y la actividad de los polinizadores, lo que puede debilitar esa interacción y afectar la reproducción de ambos.

Ese estudio también señaló que estos desajustes son complejos de medir, porque no siempre se reflejan solo en el calendario de floración o de búsqueda de alimento, sino también en sus efectos sobre la supervivencia y el éxito reproductivo.

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La disminución de polinizadores

Bishop afirmó que existen miles de estudios que muestran la importancia de la fenología de la floración, es decir, del momento en que una planta florece, como una vía de adaptación frente a los cambios en el entorno.

La presión de los polinizadores favorece flores más grandes y puede limitar la adaptación de las plantas al cambio climático, según Regina Baucom (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la especialista, en las comunidades silvestres analizadas ocurrieron cambios tanto de temperatura como de precipitaciones en los lugares donde se recolectaron las semillas. Sin embargo, la necesidad de atraer agentes de polinización podría estar interfiriendo con esa respuesta.

“La disminución de los polinizadores, o la falta de polinización y de la necesidad de atraerlos, está haciendo que estas plantas sean potencialmente menos capaces de adaptarse a los cambios climáticos”, sostuvo Bishop.

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El estudio busca entender cómo el cambio global impulsado por la actividad humana afecta la evolución. Además del calentamiento, existen otras presiones, como la transformación de hábitats por el desarrollo humano y el uso extendido de pesticidas y herbicidas en la agricultura, factores vinculados con la caída de los visitantes florales.

Bishop advirtió que “en lugar de evolucionar, todas estas poblaciones silvestres están muriendo, disminuyendo o atravesando cuellos de botella genéticos”.