Ángel Illescas, floricultor: “Esta planta es ideal para dar toques tropicales a tu casa”

Ángel Illescas junto a una planta tropical. (Montaje Infobae)

Guardar

Las plantas de interior se han convertido en una de las formas más sencillas de aportar color y personalidad a cualquier estancia del hogar. Además de ayudar a crear espacios más naturales, algunas especies permiten conseguir estilos decorativos muy concretos sin necesidad de realizar grandes cambios en el hogar.

Entre ellas se encuentra la Musa, más conocida como platanera o banano. Se trata de una planta de aspecto tropical que destaca especialmente por sus grandes hojas y sus llamativos colores, características que pueden convertirla en una buena opción para quienes buscan dar un aire diferente a su casa.

PUBLICIDAD

Así lo ha explicado el floricultor Ángel Illescas en uno de los últimos vídeos publicados en su cuenta de TikTok (@angelillescas). “Esta planta es ideal para dar toques tropicales dentro de casa”, asegura el experto, que destaca además que no se trata de una especie especialmente complicada de mantener en el hogar.

Cómo cuidar una Musa dentro de casa

Aunque la Musa puede cultivarse como planta de interior, hay que tener en cuenta que necesita unas condiciones concretas para crecer correctamente. Al tratarse de una especie de origen tropical, uno de los aspectos más importantes es encontrarle una ubicación con mucha luz natural. Lo ideal es colocarla cerca de una ventana luminosa, aunque conviene protegerla de una exposición solar muy intensa a través del cristal, especialmente durante las horas centrales del día.

PUBLICIDAD

Musa, planta tropical. (Plantizia)

El riego es otro de los puntos que conviene vigilar. La tierra debe mantenerse ligeramente húmeda durante su periodo de crecimiento, pero sin llegar a acumular agua. Por ello, es fundamental utilizar una maceta con agujeros de drenaje y evitar que el recipiente permanezca sobre un plato con agua. En los meses de invierno, cuando el crecimiento se ralentiza, sus necesidades de agua también disminuyen.

La humedad ambiental también puede marcar la diferencia. Como ocurre con otras plantas tropicales, la Musa puede verse afectada cuando el ambiente es demasiado seco, especialmente por la calefacción. Mantenerla alejada de fuentes directas de calor y agruparla con otras plantas puede ayudar a crear un entorno más húmedo.

PUBLICIDAD

De estas formas, nuestras plantas estarán más saludables

En cuanto a la temperatura, necesita un ambiente cálido y protegido del frío. La mayoría de las plataneras no toleran las heladas y las variedades más sensibles deben mantenerse protegidas durante los meses fríos. Además, al tratarse de una planta de crecimiento rápido, agradecerá un aporte de nutrientes durante la época de mayor desarrollo.

También hay que tener en cuenta el espacio disponible. Las hojas de algunas especies pueden alcanzar un tamaño considerable y la planta puede crecer varios metros en condiciones favorables. Por ello, antes de colocar una Musa en casa conviene asegurarse de que tendrá suficiente espacio para desarrollarse sin quedar encajada entre otros muebles o elementos decorativos.

PUBLICIDAD

Por último, esta especie puede ser una alternativa interesante para quienes buscan incorporar una planta de gran presencia visual en casa. Antes de adquirirla, conviene valorar las condiciones de la estancia y el tamaño que puede alcanzar con el paso del tiempo.