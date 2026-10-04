Colombia

Exención del Pico y placa para híbridos en Bogotá: Carlos Fernando Galán aclaró qué pasará con el beneficio tras finalizar 2027

La posibilidad de circular sin restricciones de tráfico impulsó la comercialización de estas tecnologías ecológicas, registrando un incremento superior al 200% en comparación con el período anterior en el mercado nacional

La Alcaldía de Bogotá anunció la medida para estos dos días para permitir salida e ingreso de viajeros - crédito Alcaldía de Bogotá
La exención del pico y placa para vehículos híbridos y eléctricos en Bogotá estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2027 - crédito Alcaldía de Bogotá
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La exención del pico y placa para vehículos híbridos y eléctricos en Bogotá seguirá vigente hasta el 31 de diciembre de 2027, pero su continuidad desde 2028 dependerá de la próxima administración distrital. El alcalde Carlos Fernando Galán señaló que no hay cambios previstos en el corto plazo y que una posible prórroga será decisión del gobierno que asuma tras las elecciones regionales de 2027.

La medida está contemplada en el Plan de Desarrollo de la ciudad y busca incentivar el uso de tecnologías con menores emisiones. Sin embargo, el vencimiento del beneficio abrió una discusión sobre el equilibrio entre los incentivos ambientales y la congestión que generan todos los automóviles, sin importar el tipo de motor.

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La actual Alcaldía no definirá una prórroga

Galán explicó en una entrevista con Noticias Caracol que la exención tiene una vigencia definida hasta finales de 2027. “Ampliar esto dependerá del siguiente Gobierno”, afirmó el mandatario, al referirse a una decisión que corresponderá a la administración que llegue al Palacio Liévano.

Esta medida no tiene sanciones económicas para los conductores que sean sorprendidos transitando en una franja horaria que no les corresponde - crédito Mariano Vimos/Colprensa
El alcalde Carlos Fernando Galán afirmó que la decisión sobre una eventual prórroga del beneficio corresponderá a la administración distrital que asuma en 2028 - crédito Mariano Vimos/Colprensa

El alcalde planteó que la ciudad debe debatir cómo renovar el parque automotor y promover tecnologías menos contaminantes, aunque recordó que un carro ocupa espacio en las vías sin importar si funciona con gasolina, electricidad o una combinación de ambas fuentes de energía.

Por ahora, no existe una propuesta oficial para eliminar ni extender la excepción. Los propietarios de vehículos que cumplan los requisitos y estén registrados ante la Secretaría Distrital de Movilidad conservan el permiso para circular durante los días en que les aplicaría la restricción ordinaria.

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El beneficio coincidió con el crecimiento de los híbridos

La exención se ha convertido en uno de los factores que consideran los compradores de carros electrificados en la capital. Para quienes dependen del vehículo particular en sus desplazamientos diarios, poder circular sin las limitaciones del pico y placa puede tener un peso similar al ahorro en combustible.

Veeduría Distrital propuso pico y placa para vehículos híbridos en Bogotá - crédito Colprensa
Las ventas de carros híbridos nuevos en Colombia sumaron 33.889 unidades en 2026, con un incremento del 222% frente al año anterior - crédito Colprensa

El interés por estas tecnologías coincide con un aumento de las ventas. De acuerdo con los informes de vehículos nuevos de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), en lo corrido de 2026 se vendieron 33.889 carros híbridos nuevos en el país, una cifra 222% superior a la registrada en el mismo período de 2025.

Los vehículos eléctricos también han ganado terreno. El Tesla Model Y, una SUV eléctrica, acumula 12.161 unidades vendidas y figura como el carro con más matrículas nuevas en lo que va del año, según los datos citados.

La expansión de ese mercado podría hacer más visible el debate a medida que se acerque la fecha de vencimiento del incentivo. Los defensores de mantenerlo sostienen que facilita la transición hacia tecnologías con menores emisiones de dióxido de carbono. En los eléctricos, además, no hay emisiones directas durante la circulación.

Pico y placa en Bogotá-Colombia
La Alcaldía de Bogotá definió diferencias en el impuesto de Industria y Comercio según la tecnología y el tipo de motor del carro - crédito Secretaría de Movilidad

La congestión es el principal argumento para revisar la medida

El pico y placa fue concebido como una herramienta de gestión de tráfico, mientras que la excepción para tecnologías electrificadas busca estimular una renovación del parque automotor. Con un número creciente de vehículos beneficiados, el próximo gobierno distrital tendrá que definir si prioriza ese incentivo, si establece nuevas condiciones o si permite que expire.

Galán también defendió cambios en el impuesto de Industria y Comercio (ICA) para el sector. Según explicó, el incremento equivale a $1.000 por cada millón para vehículos eléctricos, $3.000 por cada millón para híbridos y $4.000 por cada millón para las demás categorías.

“No hay una explicación para decir por qué el comercio de vehículos paga menos que la venta de un computador”, dijo.

El registro sigue siendo obligatorio para acceder a la excepción

La denominación comercial de un carro como híbrido no basta para acceder al beneficio. La información del vehículo debe acreditar la combinación de un motor de combustión —a gasolina o diésel— con uno eléctrico, que pueda operar de forma alternativa o simultánea.

Plan Retorno Bogotá
Los vehículos híbridos estuvieron sujetos a la prohibición de circulación durante la jornada del Día sin Carro del 5 de febrero de 2026 - crédito Secretaría de Movilidad

El propietario debe realizar la inscripción en la plataforma de vehículos exceptuados de la Secretaría Distrital de Movilidad. Durante el trámite se verifica la placa, la información técnica del automotor, el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) y la revisión técnico-mecánica cuando aplique. Antes de circular, conviene confirmar que el registro esté activo.

La excepción tampoco opera de manera automática durante otras restricciones. En el Día sin Carro del 5 de febrero de 2026, por ejemplo, los híbridos estuvieron entre los vehículos particulares que no podían transitar. Esa jornada y el pico y placa tienen reglas distintas.

Además de los híbridos y eléctricos, Bogotá contempla excepciones para carro compartido con tres o más ocupantes registrados, personas con discapacidad, vehículos de emergencia y quienes adquieran el permiso de Pico y Placa Solidario. Para los carros electrificados, la regla vigente seguirá sin modificaciones hasta el cierre de 2027.

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