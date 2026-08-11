Una feromona sintética podría controlar a la estrella de mar que amenaza los arrecifes de coral más importantes del planeta

La sobrepesca de depredadores naturales y la contaminación con exceso de nutrientes favorecen los brotes masivos de la estrella corona de espinas (Magnific)

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Un nuevo estudio de científicos de Australia y Japón propone atraer a las estrellas corona de espinas con feromonas sintéticas para facilitar su eliminación a gran escala. Durante décadas, han amenazado los arrecifes de coral del Indo-Pacífico, especialmente la Gran Barrera de Coral de Australia, por su voracidad, alta capacidad reproductiva y la reducción de sus depredadores naturales, según informó BioGraphic.

De acuerdo con el medio, esta especie marina, de tamaño similar al de una pizza, forma parte del ecosistema de manera natural y puede contribuir al equilibrio del arrecife cuando sus poblaciones se mantienen bajo control.

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El problema aparece cuando los cambios provocados por la actividad humana alteran ese balance; como la sobrepesca de sus depredadores y la contaminación asociada al aporte excesivo de nutrientes pueden favorecer floraciones de algas y crear condiciones para brotes masivos.

La dificultad es la cantidad de ejemplares que hay, que pueden ser millones, y las características del animal: tienen espinas venenosas que dificultan su manipulación por buzos y, si se sienten amenazadas, liberan una sustancia tóxica que afecta a la vida oceánica cercana.

Un animal difícil de erradicar

La estrella corona de espinas amenaza los arrecifes de coral del Indo-Pacífico y afecta en especial a la Gran Barrera de Coral de Australia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La capacidad de supervivencia de esta especie hace más difícil su reducción. Según explicó el artículo, al igual que otras estrellas de mar, puede generar un nuevo individuo a partir de un brazo cortado. Por eso, cortarlas a mano no soluciona el problema y hasta puede empeorarlo.

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Una sola hembra puede liberar más de 200 millones de huevos al año, mientras que un ejemplar adulto consume suficiente coral como para dejar desnuda una superficie cercana a 10 metros cuadrados al año; esa extensión equivale aproximadamente al tamaño de un dormitorio pequeño. Cuando la población alcanza cifras enormes, un arrecife sano puede quedar reducido a escombros en cuestión de semanas.

Un caso ocurrido hace aproximadamente 40 años en las cercanías de la isla japonesa de Okinawa da cuenta de la magnitud que pueden alcanzar estos brotes. En aquella ocasión, los buzos debieron retirar manualmente más de 1,5 millones de estrellas para evitar que el arrecife quedara completamente afectado por la plaga.

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A lo largo del tiempo, los científicos desarrollaron distintos métodos de eliminación, como la inyección de vinagre o jugo de lima, procedimientos que destruyen lentamente al invertebrado y evitan la manipulación directa. También se diseñó un vehículo submarino autónomo llamado RangerBot, pensado para aplicar ese tipo de control. Aun así, esas herramientas mantienen una limitación central: requieren localizar y matar una por una.

La estrategia de las feromonas

Un estudio de Australia y Japón propone atraer a la estrella corona de espinas con feromonas sintéticas para facilitar su eliminación en gran escala (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nueva propuesta surgió a partir de investigaciones previas de Scott Cummins, biólogo molecular de la University of the Sunshine Coast de Australia y coautor del estudio. Su trabajo con babosas marinas lo llevó a examinar cómo ciertos invertebrados, con visión limitada, dependen de señales químicas para comunicarse.

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Esa línea de investigación permitió identificar que muchas especies acuáticas, incluidas las estrellas corona de espinas, liberan pequeñas proteínas llamadas péptidos en el agua para coordinar actividades y reunirse. “Si se comprende cómo se comunica un animal, es posible manipular su comportamiento”, afirmó el biólogo molecular.

El equipo identificó el péptido específico que induce a estos animales a agruparse y luego produjo una versión sintética no tóxica. En ensayos de laboratorio, esa feromona artificial, denominada “Acanthaster attractins” por el género científico del invertebrado, provocó que los ejemplares adultos se dirigieran hacia el punto de liberación.

La lógica del método consiste en reunir grandes cantidades de ejemplares en un mismo lugar para que luego puedan ser eliminados de forma conjunta. Los investigadores sostienen que esta vía podría volver mucho más eficiente y menos costoso el control.

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Próximo paso en arrecifes reales

Los métodos de control como la inyección de vinagre, el jugo de lima y el RangerBot requieren localizar y eliminar una por una a las estrellas corona de espinas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigadora Maria Byrne, bióloga marina de la University of Sydney que no participó en el estudio, señaló que el enfoque tiene gran potencial para los esfuerzos de regulación. Aun así, advirtió que los arrecifes presentan una complejidad química mucho mayor que la de un laboratorio, ya que numerosas especies liberan señales y compuestos al mismo tiempo.

Esa diferencia obliga a comprobar si la feromona mantiene su eficacia fuera de condiciones controladas. Byrne indicó que será necesario realizar pruebas de campo para determinar cómo funciona el químico en la naturaleza y cómo responden estos animales en un entorno saturado de estímulos.

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Cummins espera iniciar esos ensayos en la Gran Barrera de Coral y manifestó que en Australia “llevan 50 años luchando contra la estrella de mar corona de espinas”.

El avance hacia pruebas en el mar todavía depende de más investigación, aunque el equipo considera que el hallazgo abre una nueva posibilidad para enfrentar una de las amenazas persistentes sobre los arrecifes de la región.