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165 especies de aves, 30 leopardos y más de 500.000 plantas: Arabia Saudita y el programa para salvar su fauna

Desde los arrecifes del mar Rojo hasta las cumbres donde sobrevive el Nimr, esta nación construye una red de áreas protegidas para revertir décadas de pérdida de biodiversidad y restaurar especies desaparecidas

Un leopardo africano de pelaje beige con manchas negras recostado sobre rocas rojizas con textura, mirando hacia la derecha de la imagen
El leopardo de Arabia, conocido como Nimr, está en peligro crítico de extinción y se estima que sobreviven unos 120 ejemplares en estado salvaje entre Omán y Yemen (Magnific)
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Detrás de sus desiertos, cordilleras y ciudades antiguas, Arabia Saudita busca convertir la protección de su fauna silvestre en uno de los ejes de su transformación, de acuerdo con un artículo publicado por GEO. Más allá de su patrimonio arqueológico, alberga una biodiversidad amplia y diversa, con especies adaptadas a ambientes que van desde zonas áridas hasta arrecifes coralinos en el mar Rojo.

Según informó este medio, el país reúne paisajes muy distintos entre sí y, con ellos, una variedad de animales que no suele asociarse de forma inmediata.

La especialista sénior en comportamiento del leopardo de Arabia, Zainab Almubarak, sostuvo que “Arabia Saudita alberga una fauna de una diversidad sorprendente”.

En los desiertos del lugar habitan numerosos ejemplares de reptiles, además de depredadores y herbívoros. En las zonas montañosas viven el íbice de Nubia, el lobo de Arabia y la hiena rayada, mientras que en el sur, con un clima más húmedo, se encuentran el caracal y el babuino hamadryas.

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El foco sobre la vida silvestre más vulnerable

Pájaro con plumaje azul, amarillo, rojo y negro, posado en una rama seca. El fondo es de color verde claro y desenfocado
La fauna de Arabia Saudita incluye reptiles, depredadores y herbívoros en el desierto, además del íbice de Nubia, el lobo de Arabia, la hiena rayada, el caracal y el babuino hamadryas (Magnific)

La costa también forma parte de esa diversidad. Los arrecifes de coral del mar Rojo albergan tortugas marinas, dugongos, delfines y una gran variedad de peces tropicales. GEO también sitúa a AlUla como un punto relevante para las aves migratorias que conectan Eurasia con África. Allí ya fueron registradas 165 especies de aves, desde abejarucos de colores intensos hasta buitres considerados entre los más amenazados.

El animal que concentra buena parte de la atención es el leopardo, conocido localmente como Nimr. Esta subespecie, endémica de las montañas de la península arábiga, se encuentra en peligro crítico de extinción. Se estima que sobreviven alrededor de 120 ejemplares en estado salvaje, localizados sobre todo entre Omán y Yemen, según la última observación confirmada que data de 2014.

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Para intentar revertir ese escenario, la Comisión Real para AlUla desarrolla un programa de conservación junto con Panthera, el Grupo de Especialistas en Felinos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y la Asociación Europea de Zoos y Acuarios. El artículo señala que más de 30 leopardos viven en el centro de cría de Taif, considerado el primer paso antes de una futura reincorporación en la naturaleza.

Áreas protegidas y retorno de especies

Un gemsbok adulto de color gris claro, vientre blanco y marcas negras en la cara, pecho y patas, parado en un campo de pasto seco frente a arbustos verdes
Arabia Saudita incorporó la protección de la biodiversidad a su Visión 2030 y a la Iniciativa Verde Saudita, con la meta de proteger 30 % de sus áreas terrestres y marinas antes de 2030 (Magnific)

La caza, el furtivismo, los conflictos con actividades humanas, el sobrepastoreo y el cambio climático afectaron durante décadas a distintos animales. En los últimos 2 siglos, varias desaparecieron del territorio saudita, entre ellas el nimr, el avestruz y el oryx de Arabia, además del guepardo asiático, el onagro sirio y el león de Asia.

Ese retroceso también tuvo consecuencias sobre los ecosistemas; los hábitats degradados perdieron capacidad para sostener poblaciones abundantes y quedaron más expuestos a la desertificación.

Frente a ese panorama, el país incorporó la protección de la biodiversidad a su Visión 2030 y a la Iniciativa Verde Saudita. El objetivo fijado consiste en clasificar 30 % de los espacios terrestres y marinos como áreas protegidas antes del final de la década.

Un impala de color marrón rojizo con cuernos curvos corre de izquierda a derecha sobre un suelo rocoso, con un fondo claro y desenfocado
Arabia Saudita prevé liberar leopardos antes de 2030 y enfrenta conflictos entre fauna y actividad humana con medidas como corrales resistentes a depredadores y nuevas investigaciones científicas sobre reptiles y escorpiones (Magnific)

En el noroeste de la región, más de la mitad del territorio ya cuenta con estatus de reserva natural y dentro de esa política aparece el Parque Nacional Sharaan, creado en 2019.

En esa zona se eliminó el pastoreo, se replantaron más de 500.000 plantas autóctonas y se reintrodujeron varios ejemplares. El artículo precisa que más de 1.500 animales ya regresaron a la vida silvestre.

Entre los animales figuran el oryx y la gacela de Arabia, la gacela de arena y el íbice de Nubia; en otras áreas protegidas del reino también hubo retornos del avestruz y de la avutarda hubara.

El procedimiento incluye controles sanitarios y genéticos, un período de aclimatación de unas 2 semanas en un recinto y, en algunos casos, el uso de collares GPS para seguir los desplazamientos antes de la liberación definitiva.

El desafío de restaurar la fauna

Halcón peregrino con plumaje marrón, blanco y negro en pleno vuelo, alas extendidas, garras amarillas y pico oscuro. Fondo desenfocado
El Parque Nacional Sharaan avanzó con la restauración de la fauna en Arabia Saudita tras eliminar el pastoreo, replantar más de 500.000 especies autóctonas y devolver más de 1.500 animales a la vida silvestre (Magnific)

El paso más esperado en ese proceso es la liberación del leopardo; los primeros ejemplares podrían ser soltados antes de 2030, en una cantidad reducida, con el fin de evaluar las condiciones antes de avanzar hacia un programa más amplio. El objetivo es reconstruir una población silvestre autosuficiente y viable desde el punto de vista genético.

La relación entre los habitantes y la fauna tiene raíces antiguas. Grabados rupestres de varios milenios ya muestran la presencia de animales salvajes en la vida de la región. La cetrería se mantiene como una práctica muy arraigada, aunque la caza con halcones y la recolección de huevos están prohibidas en las reservas naturales.

El artículo menciona, además, conflictos persistentes con algunas especies, en especial con lobos que atacan al ganado. Para reducir esos episodios, los administradores de las zonas protegidas desarrollan corrales resistentes a depredadores.

A la vez, continúan las investigaciones científicas en el territorio: una nueva especie de serpiente fue confirmada recientemente y siguen los estudios sobre varios escorpiones y gecos que podrían ser desconocidos para la ciencia.

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