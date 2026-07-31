De la Espriella condenó el crimen de María Camila Potosí y anunció endurecimiento de penas: “No merecen llamarse humanos”

Abelardo De la Espriella afirmó que buscará endurecer las penas contra asesinos y abusadores de niños tras el crimen de María Camila Potosí - crédito Composición Fotográfica: Colprensa, La noticia / Facebook

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El asesinato de María Camila Potosí, una joven de 21 años que se encontraba en estado de embarazo y fue hallada sin vida en Cali, generó una ola de indignación en todo el país.

El cuerpo de la joven fue encontrado en una zona rural de La Buitrera, a las afueras de la capital del Valle del Cauca, días después de que su familia reportara su desaparición el 16 de julio, tras salir a un control médico. El hallazgo del cuerpo que podría ser de la bebé que gestaba, localizado en una zona boscosa del sector de Torres de Santa Elena, profundizó la conmoción social.

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Las autoridades informaron que el cadáver de la menor, que tenía ocho meses de gestación, fue encontrado gracias a la colaboración de uno de los capturados, según reportó la Fiscalía General de la Nación. El ente investigador indicó que los restos fueron trasladados al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para su identificación.

El pronunciamiento de De la Espriella: “No merecen llamarse humanos”

En medio de la indignación nacional, Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, utilizó sus redes sociales para expresar su postura.

“Defiendo la vida, defiendo a la mujer y considero que los niños son sagrados. Quienes cometieron esta barbarie no merecen llamarse humanos”, publicó en su cuenta de X. De la Espriella aseguró que en su mandato buscará que los responsables de crímenes contra niños y mujeres “no vuelvan a ver la libertad mientras vivan”.

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Abelardo de la Espriella afirmó que buscará endurecer las penas contra asesinos y abusadores de niños tras el crimen de María Camila Potosí - crédito @ABDELAESPRIELLA / X

El mandatario electo informó que instruirá a su gabinete para que su gobierno lidere el endurecimiento de las penas para asesinos y abusadores de niños, con el objetivo de garantizar una justicia pronta y la máxima severidad como mecanismo disuasorio.

“Hoy mismo, en el Consejo de Ministros designados, daré la instrucción para que mi Gobierno abandere el endurecimiento de las penas para asesinos y abusadores de niños, de manera que se garantice no solo una pronta justicia, sino también que no vuelvan a ver la libertad mientras vivan (sic)”, manifestó De la Espriella en su mensaje.

El pronunciamiento del presidente electo De la Espriella refuerza la demanda social por justicia y medidas efectivas frente a la violencia que afecta a mujeres y menores de edad en Colombia.

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“El cuidado y la prevención, por supuesto, deben ser la prioridad, y eso incluye la pena más severa como mecanismo disuasorio”, enfatizó el mandatario electo en su mensaje.

Detalles de la investigación y capturas

La Fiscalía y la Policía capturaron a cinco presuntos implicados en el asesinato de María Camila Potosí, entre ellos Yulieth Angulo - créditos Mecal y red social Facebook

La Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Policía Nacional, ejecutó órdenes de captura contra cinco personas presuntamente involucradas en el asesinato de María Camila Potosí.

Entre los detenidos figura Yulieth Angulo, identificada como la persona que conducía la motocicleta en la que la joven fue vista por última vez. Los otros cuatro capturados fueron identificados con los alias de “Nilson”, “Edu”, “Kevin” y “JJ”.

Durante los operativos, las autoridades incautaron varios teléfonos celulares y una motocicleta que podrían estar relacionados con el caso. Los detenidos serán presentados ante jueces de control de garantías y enfrentan cargos por secuestro, desaparición forzada, feminicidio agravado y ocultamiento de elemento material probatorio.

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El brigadier general Herbet Benavídez, comandante de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, destacó que la investigación permitió la captura de los presuntos responsables en tan solo diez días. “Los capturados están siendo dejados a disposición de la autoridad competente y serán judicializados”, señaló el oficial, y agregó que existía la intención de algunos de los detenidos de huir del país.

Reacciones institucionales y contexto social

La Alcaldía de Cali y la Fiscalía mantienen una recompensa de hasta 200 millones de pesos para avanzar en la investigación del caso - crédito La Victoria Noticias/Facebook

El alcalde de Cali, Alejandro Éder, calificó el caso como un crimen que conmocionó a la ciudad y al país. “Ninguna mujer debería ser víctima de la violencia y ningún crimen como este puede ser normalizado o quedar en la impunidad”, afirmó a través de sus redes sociales.

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Éder reconoció el trabajo articulado entre la Fiscalía y la Policía Nacional para lograr las capturas y aseguró que en la ciudad no hay lugar para quienes atentan contra la vida y la dignidad de las mujeres y la niñez.

La Fiscalía General de la Nación destacó el trabajo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la colaboración de la Policía Nacional en las diligencias que permitieron encontrar el cuerpo de la bebé y avanzar en el esclarecimiento de los hechos. Las autoridades mantienen activa una recompensa de hasta $200 millones para quienes aporten información relevante que permita completar la investigación.

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