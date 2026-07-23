Medio Ambiente

El impacto de las olas de calor marinas preocupa a los científicos: cómo ocurren y cuáles son los riesgos

Las temperaturas oceánicas anómalamente elevadas generan estrés en los ecosistemas marinos, alteran la vida de numerosas especies y amenazan la estabilidad de las comunidades costeras. Qué alertó un estudio

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La NOAA advirtió que las olas de calor marinas afectan a los ecosistemas, las comunidades costeras y las economías vinculadas al mar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las olas de calor marinas son periodos en los que la temperatura del océano sube de forma anómala y sostenida. Una nueva investigación sostiene que no deben analizarse como episodios aislados.

Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), estos fenómenos afectan a los ecosistemas y a las comunidades y economías costeras. El nuevo estudio plantea que su impacto puede ser mayor de lo calculado, porque el calor acumulado antes y después de cada episodio también influye en el estrés térmico.

El trabajo, publicado en Communications Earth & Environment, propone un marco para medir esa exposición acumulada a partir de observaciones de largo plazo en 20 estuarios de Estados Unidos. El planteo central es que el daño potencial no depende solo del pico térmico de una ola de calor marina, sino también del tiempo que el agua permanece anómalamente cálida.

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Ricardo Utzig Nardi, autor principal del estudio, explicó: “Empezamos a notar estas anomalías de aguas cálidas y nos dimos cuenta de que, en realidad, están integradas en períodos más largos”.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los autores señalaron que el daño potencial de una ola de calor marina depende del pico térmico y del tiempo que el agua permanece anómalamente cálida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué halló el estudio sobre la exposición acumulada al calor

La investigación analizó más de 2.580 olas de calor marinas registradas durante dos décadas. A partir de esos datos, concluyó que las evaluaciones históricas subestiman la exposición total al calor en más de un 150% de media.

Utzig Nardi indicó que esos periodos sostenidos de calentamiento pueden durar semanas o meses, con una ola de calor marina bien definida en medio. En muchos casos, añadió, las fases previas y posteriores aportaron una exposición acumulada al calor igual o superior a la del episodio principal.

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El estudio también concluyó que esas anomalías cálidas anteriores y posteriores son en gran medida independientes de la propia ola de calor marina. Ese resultado cuestiona la interpretación habitual del estrés térmico en ecosistemas costeros.

Por qué el calor prolongado aumenta el riesgo para los ecosistemas

Piero Mazzini, profesor asistente en VIMS y en la Escuela Batten de Ciencias Costeras y Marinas de William & Mary, afirmó que el calentamiento global en ecosistemas costeros y oceánicos ya no puede evaluarse a partir de episodios separados. “Ya no podemos analizar las olas de calor marinas de forma aislada al evaluar el impacto del calentamiento global en los ecosistemas costeros y oceánicos”, dijo.

Vista panorámica de un océano azul bajo un cielo despejado, con el sol reflejándose intensamente sobre la superficie del agua.
La investigación distinguió eventos individuales y eventos compuestos, y en estos últimos la exposición térmica acumulada superó en más del triple a la del episodio central (Imagen Ilustrativa Infobae)

Utzig Nardi comparó ese efecto con la exposición al sol para explicar que el riesgo depende de la intensidad y del tiempo. “Sus respuestas biológicas dependen no solo de la temperatura del agua, sino también de cuánto tiempo persiste ese calentamiento”, afirmó sobre los organismos marinos.

El trabajo señala que la exposición térmica prolongada, sobre todo cuando se combina con otros factores de estrés, puede crear condiciones que algunas especies no puedan sobrevivir. También puede agravar problemas ambientales como la baja oxigenación y la proliferación de algas nocivas.

Esa presión adicional afecta a ecosistemas que van desde praderas marinas hasta arrecifes de coral. Mazzini advirtió además que muchos experimentos de laboratorio elevan la temperatura solo durante unos días o semanas y no siempre reproducen la exposición prolongada que afrontan los organismos en la naturaleza.

Cómo cambia la forma de medir y prever estas olas de calor

La investigación distingue dos categorías de episodios. Cerca de dos tercios fueron eventos “individuales”, dentro de un periodo de unos 60 días de temperaturas elevadas más allá de la propia ola de calor marina.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Incorporar toda la duración del calentamiento global en el análisis de las olas de calor marinas puede mejorar las predicciones y la protección de los recursos costeros (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tercio restante correspondió a eventos “compuestos”, con periodos de calentamiento de unos 90 días antes y después del episodio central. En esos casos, la exposición térmica acumulada superó en más del triple a la de la propia ola de calor marina.

Ese marco puede aplicarse a distintos ecosistemas costeros. También puede servir para diseñar experimentos más ajustados a las condiciones naturales y para mejorar las predicciones sobre la vulnerabilidad ecológica.

La misma línea de investigación incluye estudios recientes sobre el aumento de estas olas en la costa este de Estados Unidos, su relación con patrones climáticos de gran escala como El Niño y la Oscilación Decadal del Pacífico, y la definición de “olas de calor marinas verticales”. Mazzini afirmó que estos avances fueron posibles gracias al Sistema Nacional de Reservas para la Investigación Estuarina de la NOAA y sus observaciones de temperatura de largo plazo.

Si estos episodios aumentan en frecuencia e intensidad, medir solo su momento más extremo dejará fuera una parte sustancial del problema. Incorporar toda la duración del calentamiento puede ayudar a proteger recursos costeros y a mejorar la preparación de las comunidades que dependen del mar.

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