La guacamaya de alas azules vuelve a Misiones tras desaparecer de la naturaleza durante décadas

La guacamaya de alas azules desapareció de la selva misionera por la persecución humana, el comercio de mascotas y la pérdida de árboles de anidación (Imagen Ilustrativa Infobae)

El regreso de la guacamaya de alas azules a la selva misionera plantea una pregunta central: ¿puede una especie recuperarse después de ser declarada extinta en estado silvestre? Según la revista National Geographic, que recoge información de profesionales del proyecto y de la organización Aves Argentinas, este proceso está en marcha en el noreste de Argentina.

Décadas atrás, bandadas de este pequeño loro de plumaje verde y alas azuladas cruzaban ruidosamente la región, pero la persecución humana, la captura para el comercio de mascotas, el daño a los árboles de anidación y su consideración como plaga agrícola llevaron a la desaparición de la especie en libertad.

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La única presencia restante quedó limitada a ejemplares mantenidos en cautiverio, sin registros de vuelo libre en el país durante años.

Aves Argentinas impulsa un programa de conservación para reintroducir la guacamaya de alas azules en Misiones con apoyo de instituciones de la Argentina y Brasil

El programa de conservación para su reintroducción

Se puso en marcha un plan coordinado para devolver la guacamaya de alas azules a la Argentina. El programa, dirigido por Aves Argentinas y apoyado por decenas de instituciones en ambos lados de la frontera con Brasil, combina el rescate de aves traficadas, la reproducción en cautiverio y el entrenamiento para la vida silvestre. El objetivo es que estas aves regresen definitivamente a la selva de Misiones, donde desaparecieron hace décadas.

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Entre las primeras etapas, los ejemplares rescatados pasan por controles sanitarios y cuarentena en el refugio Güira Oga de Puerto Iguazú. Solo cuando superan los exámenes de salud son trasladados al centro de entrenamiento en la reserva El Puente Verde, en pleno entorno selvático, donde se preparan para la vida en libertad.

Los ejemplares rescatados cumplen cuarentena y controles sanitarios en Güira Oga antes de pasar al centro de entrenamiento de la reserva El Puente Verde

Recuperación y adaptación de ejemplares rescatados

Muchos de estos loros han pasado años o incluso décadas en jaulas pequeñas, lo que afecta su musculatura, capacidad de vuelo y comportamientos instintivos. Algunos llegan con sobrepeso debido a dietas inadecuadas, otros apenas pueden volar y varios han perdido el miedo a las personas, lo que puede ser letal en la naturaleza.

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El proceso de readaptación incluye ejercicios físicos progresivos y la reintroducción de hábitos esenciales, como identificar a los humanos como posibles amenazas.

No todos los ejemplares logran readaptarse completamente. Aquellos que no recuperan las habilidades necesarias debido a la edad, lesiones o largo tiempo en cautiverio, pasan a ser parte del programa de cría, formando parejas para producir nuevas generaciones destinadas a la reintroducción.

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Las aves que no logran readaptarse a la vida silvestre ingresan al programa de cría para producir nuevas generaciones destinadas a la reintroducción (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cría en cautiverio y nacimientos recientes

La recuperación de la especie también depende de la reproducción controlada, tanto en la Argentina como en Brasil. En el Parque das Aves de Foz do Iguaçu, varias parejas de guacamayas han logrado incubar y criar pichones con la mínima intervención humana.

Los polluelos más sanos son destinados a reforzar la población argentina. En la última temporada reproductiva nacieron 14 pichones en Brasil; diez de ellos se incorporarán al proyecto en la Argentina.

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En diciembre de 2025, se registró el nacimiento del primer pichón en libertad en Misiones después de décadas, un hecho para el proyecto, aunque el ave sobrevivió apenas un mes. Los profesionales consideran que este tipo de experiencias es clave para que los adultos aprendan a criar y cuidar a sus descendientes con éxito en el futuro.

En diciembre de 2025 nació en libertad en Misiones el primer pichón de guacamaya de alas azules en décadas, aunque sobrevivió solo un mes

Preparativos y perspectivas para la liberación definitiva

Antes de que las guacamayas puedan ser liberadas, deben reaprender a volar y a alimentarse en la selva. El entrenamiento se realiza en un gran aviario dentro de la reserva, donde los ejemplares empiezan con movimientos cortos y, poco a poco, ganan fuerza y confianza para volar distancias mayores. También se fomenta el reconocimiento de alimentos naturales colocando flores, brotes y frutos autóctonos en el recinto.

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La adaptación no es solo física: las aves establecen jerarquías y desarrollan conductas sociales complejas, esenciales para su supervivencia. Cuando los cuidadores consideran que un grupo está listo, abren el aviario hacia estaciones de alimentación en los árboles, permitiendo que exploren el entorno y se acostumbren a obtener recursos por sí mismos.

En junio de 2026, 11 guacamayas estaban en distintas fases de preparación; ocho de ellas serán liberadas el 20 de septiembre, cada una con transmisores para su monitoreo. El plan contempla que regresen al recinto por las noches mientras se adaptan, hasta lograr una vida completamente en libertad.

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Si el proyecto avanza según lo previsto, la guacamaya de alas azules podría volver a surcar los cielos de Misiones y, en el futuro, reconectar poblaciones en Paraguay y Brasil.