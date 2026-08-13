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PIB de México crece 1.5% en el segundo trimestre de 2026: Citi anticipa avance moderado

Citi advierte una pérdida de impulso y mantiene su expectativa de crecimiento de 1.3% para todo 2026

Crecimiento económico de 1.3% para todo 2026, señaló Citi (EFE/ José Méndez)
Crecimiento económico de 1.3% para todo 2026, señaló Citi (EFE/ José Méndez)
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La economía mexicana mostró una recuperación durante el segundo trimestre de 2026, luego de la contracción registrada en los primeros tres meses del año. De acuerdo con la estimación oportuna del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Producto Interno Bruto (PIB) creció 1.5% trimestral, con cifras desestacionalizadas, después de haber retrocedido 0.6% en el primer trimestre.

El resultado fue impulsado por avances generalizados en los principales sectores de la economía. Las actividades primarias registraron un crecimiento trimestral de 3.3%, mientras que la producción industrial avanzó 1.6% y los servicios aumentaron 1.5%.

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PIB de México supera expectativas en el segundo trimestre

A tasa anual y con series sin ajuste estacional, el PIB registró un crecimiento de 2.2% durante el segundo trimestre de 2026, frente al avance de apenas 0.2% observado en el primer trimestre.

El dato quedó ligeramente por debajo de la previsión de 2.3% de Citibanamex, pero superó ampliamente el consenso del mercado, que esperaba un crecimiento anual de alrededor de 1.5%.

El comportamiento de la economía durante el segundo trimestre representa una recuperación importante después del retroceso registrado a comienzos del año. Sin embargo, el análisis de Citibanamex señala que existen señales de una moderación en el ritmo de actividad hacia el cierre del periodo.

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Economía pierde impulso

El IGAE se mantuvo sin cambios en junio respecto a mayo, es decir, registró una variación mensual de 0% REUTERS/Toya Sarno Jordan
El IGAE se mantuvo sin cambios en junio respecto a mayo, es decir, registró una variación mensual de 0% REUTERS/Toya Sarno Jordan

Los datos publicados implicarían que el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) se mantuvo sin cambios en junio respecto a mayo, es decir, registró una variación mensual de 0%.

Este comportamiento ocurre después de una caída de 0.3% en mayo, por lo que, de acuerdo con Citibanamex, podría reflejar una pérdida de dinamismo de la economía mexicana en el margen.

Aun con esta señal de moderación, durante el primer semestre de 2026 el PIB acumuló un crecimiento anual de 1.2%, su mayor avance en los últimos cuatro semestres.

¿Qué espera Citibanamex para la economía mexicana?

Se esperan los incentivos de financiamiento del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo (EFE/Sáshenka Gutiérrez)
Se esperan los incentivos de financiamiento del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo (EFE/Sáshenka Gutiérrez)

Para la segunda mitad de 2026, Citibanamex anticipa que la economía mexicana mantendrá una tendencia de crecimiento moderado.

Uno de los principales motores sería el comportamiento de las exportaciones, particularmente ante una mejor posición arancelaria de México frente a otros países que comercian con Estados Unidos.

El banco también prevé un ligero fortalecimiento del consumo interno, asociado con un mayor dinamismo del empleo, así como una recuperación gradual de la inversión privada y pública.

De acuerdo con el análisis, estos últimos componentes podrían beneficiarse de una reducción de la incertidumbre económica y de una disminución del subejercicio del gasto público.

Citibanamex mantiene pronóstico de crecimiento de 1.3% para 2026

(Foto: UNAM)
Citi mantiene su previsión de que el PIB de México crecerá 1.3% durante todo 2026 (Foto: UNAM)

Pese al repunte observado entre abril y junio, Citi mantiene su previsión de que el PIB de México crecerá 1.3% durante todo 2026.

Además, para la segunda mitad del año, Citi espera que siga débil la economía mexicana, por lo cual la presentación del Paquete Económico de 2027 tendrá un papel importante, y que no se tendrá una desviación importante en la consolidación fiscal, destacó Julio Ruiz, economista en jefe de Citi México.

Por igual, destacó que se esperan los incentivos de financiamiento del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo y que ese es uno de sus grandes pendientes que tiene.

“Hay reuniones y anuncios para incentivar la inversión y no se ven claros estos mecanismos ni esta asociación con el sector privado en torno a estos proyectos”, destacó en conferencia.

Para 2027, la institución financiera estima un crecimiento económico de 1.8%.

Con estas previsiones, México acumularía cuatro años consecutivos, de 2024 a 2027, con tasas de crecimiento inferiores al promedio registrado entre 2000 y 2018, que fue de 1.9% anual.

El escenario planteado por Citibanamex apunta así a una recuperación de la economía mexicana, pero todavía insuficiente para alcanzar los ritmos de expansión observados históricamente. El desempeño de las exportaciones, el empleo, el consumo y la inversión serán factores determinantes para definir la fortaleza del crecimiento durante los próximos meses.

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