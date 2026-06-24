Medio Ambiente

Geoingeniería solar: los desafíos técnicos que aún dificultan su aplicación para enfriar el planeta

Un análisis de MIT Technology Review examinó los obstáculos científicos, operativos y regulatorios que persisten alrededor de esta propuesta para enfrentar el cambio climático

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sudamericana bajo un sol abrasador, a pesar de estar en pleno invierno, reflejando la ola de calor sin precedentes que afecta al continente.
La geoingeniería solar busca limitar el cambio climático al reflejar parte de la radiación solar para reducir la temperatura global (Imagen Ilustrativa Infobae)

La búsqueda de herramientas capaces de limitar los efectos del cambio climático impulsa investigaciones en áreas cada vez más complejas. Entre ellas figura la geoingeniería solar, una propuesta que plantea modificar la atmósfera para reflejar parte de la radiación solar y reducir la temperatura global.

Durante años, la idea fue presentada como una posible medida de emergencia frente al calentamiento del planeta, aunque su aplicación práctica continúa rodeada de incertidumbres.

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Un análisis publicado por MIT Technology Review puso el foco en un aspecto menos discutido de esta tecnología: los enormes desafíos de ingeniería que todavía deben resolverse antes de que cualquier iniciativa de gran escala pueda siquiera considerarse viable.

La discusión ya no se limita a simulaciones informáticas o modelos climáticos, sino que comienza a involucrar cuestiones relacionadas con aeronaves especializadas, materiales adecuados y mecanismos de despliegue capaces de operar en condiciones extremas.

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El desafío de llegar a la estratosfera

La mayoría de las propuestas de geoingeniería solar se concentran en la estratosfera, una capa atmosférica ubicada por encima de la altitud habitual de los vuelos comerciales.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las aeronaves utilizadas actualmente para el transporte de pasajeros no están diseñadas para operar en las condiciones extremas de la estratosfera (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores consideran que ese entorno presenta características favorables porque el aire es más seco y estable, permitiendo que las partículas permanezcan suspendidas durante períodos más prolongados y se distribuyan sobre amplias regiones del planeta.

Sin embargo, alcanzar esa altitud representa uno de los principales obstáculos técnicos. Los aviones comerciales suelen operar alrededor de los 12 kilómetros sobre la superficie terrestre, mientras que las operaciones asociadas a la geoingeniería requerirían aproximarse a los 20 kilómetros.

Los globos aparecen como una alternativa posible para transportar materiales, aunque presentan limitaciones importantes. Según el informe del MIT Technology Review, estos dispositivos podrían no alcanzar con precisión el destino deseado y, en una implementación masiva, generarían grandes cantidades de residuos distribuidos por distintas zonas del mundo.

Diseños completamente distintos a los aviones actuales

Las condiciones atmosféricas a grandes altitudes obligan a replantear conceptos tradicionales de ingeniería aeronáutica. A medida que aumenta la altura, el aire se vuelve más tenue, por lo que los diseños convencionales pierden eficiencia.

Aeronave experimental blanca con alas largas y delgadas vuela sobre capas de nubes, con la curvatura de la Tierra y el cielo oscuro al fondo.
El desarrollo de aeronaves específicas para misiones en la estratosfera exige diseños distintos a los aviones comerciales, con alas largas y fuselaje compacto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los proyectos mencionados en el informe pertenece a la empresa Iris Aero. La propuesta contempla una aeronave con alas extremadamente largas y un cuerpo central compacto, una configuración muy diferente a la de los aviones utilizados actualmente para el transporte de pasajeros.

Este tipo de diseños busca maximizar el rendimiento en un entorno donde la sustentación resulta mucho más difícil de obtener. El desarrollo de tecnologías de vuelo adaptadas a la estratosfera constituye apenas una de las múltiples áreas de investigación que permanecen abiertas.

Qué sustancias deberían dispersarse

La discusión técnica no se limita al transporte de materiales. También existe un intenso trabajo científico destinado a determinar qué compuestos podrían utilizarse para generar el efecto de enfriamiento buscado.

La inspiración original de la geoingeniería solar surge de fenómenos volcánicos. Después de grandes erupciones, determinadas partículas permanecen en la atmósfera y contribuyen temporalmente a reducir la temperatura global. Entre ellas figura el ácido sulfúrico, considerado durante años una referencia para este tipo de propuestas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El comportamiento de las partículas emitidas por los volcanes inspira parte de las investigaciones que buscan desarrollar técnicas de enfriamiento climático (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, el informe destacó que este compuesto presenta dificultades prácticas porque es pegajoso y complejo de transportar. Por ese motivo, distintos grupos científicos estudian alternativas que permitan liberar precursores capaces de generar efectos similares una vez dispersados en la atmósfera.

Investigadores de diversas instituciones, entre ellas la Universidad de Chicago, trabajan en la identificación de formulaciones que combinen eficiencia, estabilidad y factibilidad operativa.

Preocupaciones sobre los posibles efectos globales

Más allá de las cuestiones técnicas, el avance de estas investigaciones continúa alimentando debates sobre sus consecuencias potenciales.

Especialistas consultados por MIT Technology Review advirtieron que cualquier intento de modificar la cantidad de radiación solar que llega a la Tierra podría producir impactos diferentes según la región afectada. Algunas zonas podrían beneficiarse de determinadas alteraciones climáticas, mientras que otras podrían experimentar efectos negativos.

Especialistas advirtieron que la geoingeniería solar podría alterar patrones meteorológicos como los monzones del sur de Asia y abrir un debate sobre gobernanza internacional (AP)
Especialistas advirtieron que la geoingeniería solar podría alterar patrones meteorológicos como los monzones del sur de Asia y abrir un debate sobre gobernanza internacional (AP)

Entre las inquietudes mencionadas aparecen posibles modificaciones en patrones meteorológicos establecidos, incluidos sistemas climáticos de gran importancia para millones de personas, como los monzones del sur de Asia.

Estas preocupaciones también abren interrogantes sobre la gobernanza internacional de la tecnología. Las discusiones abarcan quién debería autorizar su utilización, qué organismos tendrían capacidad de supervisión y cómo se gestionarían las consecuencias de una intervención atmosférica de escala planetaria.

El debate sobre la investigación práctica

La transición desde la investigación teórica hacia proyectos de ingeniería concreta genera posiciones encontradas dentro de la comunidad especializada. Según el MIT Technology Review, algunos expertos sostienen que comprender mejor esta tecnología resulta necesario para que futuras decisiones se basen en evidencia científica sólida.

Otros consideran que el desarrollo de soluciones prácticas podría facilitar que gobiernos o actores privados intenten implementar sistemas de geoingeniería por cuenta propia.

Shuchi Talati afirmó que la I+D en geoingeniería solar enfrentará problemas del mundo real que pondrán en cuestión las ideas idealizadas sobre esta tecnología (AP)
Shuchi Talati afirmó que la I+D en geoingeniería solar enfrentará problemas del mundo real que pondrán en cuestión las ideas idealizadas sobre esta tecnología (AP)

En declaraciones recopiladas por el instituto tecnológico, Shuchi Talati, directora ejecutiva de Alliance for Just Deliberation on Solar Geoengineering, planteó una visión diferente sobre el avance de estas investigaciones. “La práctica real de la I+D (investigación y desarrollo) será un camino difícil, porque surgirán más problemas del mundo real que aún no hemos imaginado”, afirmó.

Mientras continúan los estudios, la geoingeniería solar permanece en una etapa marcada por desafíos científicos, limitaciones técnicas y debates regulatorios que todavía están lejos de resolverse.

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