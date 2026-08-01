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El raor perlado: el pez que cambia de sexo para sobrevivir y la pesca está poniendo en peligro

Un estudio detectó casi 300 diferencias en marcas químicas del ADN entre ejemplares de reservas marinas y zonas de captura intensiva en el Mediterráneo, donde hasta el 60% de la población desaparece en apenas dos días

Un pez rosado con rayas azules y amarillas sobre un fondo de arena blanca, corales de diversas formas y peces pequeños bajo el agua.
La pesca intensa altera la organización social del raor perlado y se asocia a cambios en marcas químicas del ADN (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La pesca intensa altera la organización social del raor perlado y puede estar asociada a cambios en marcas químicas del ADN, según un estudio publicado esta semana en la revista Philosophical Transactions of the Royal Society B y recogido por National Geographic. La investigación halló que cuando desaparece el macho dominante por la captura, hembras jóvenes cambian de sexo antes de tiempo y reduce la edad junto con el tamaño de la población.

El estudio, citado por National Geographic, también detectó casi 300 diferencias en marcas químicas del ADN entre peces de reservas marinas y zonas con pesca intensa, aunque otros especialistas pidieron cautela sobre el alcance de ese resultado.

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Cómo la pesca afecta la reproducción

Margarida Barcelo-Serra, del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados, describió a National Geographic la presión que llega con la temporada de pesca: “Cuando empieza la temporada abierta, se produce esta carrera desenfrenada”. En ese contexto, el pez tiende a acercarse a casi cualquier cosa que se mueva, de modo que el macho dominante suele morder antes el anzuelo con cebo.

En las Islas Baleares, donde la especie es muy apreciada para el consumo, la pesca queda prohibida en verano durante la época de apareamiento. Desde el 1 de septiembre vuelve a autorizarse, y en algunas zonas se captura hasta el 60% de los ejemplares en apenas un par de días.

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Cada raor perlado nace hembra y ocupa un pequeño territorio en el fondo marino del océano Atlántico o del mar Mediterráneo. Si sobrevive lo suficiente, puede convertirse en macho y pasar a defender a varias hembras con las que se reproduce. Esa estructura aporta estabilidad al grupo y disminuye los conflictos entre hembras.

Qué encontró el estudio sobre tamaño edad y reproducción

Grupo de raores perlados, un anzuelo con sedal, fondo marino rocoso cubierto de algas y arena en aguas claras.
En las zonas con pesca intensa, el raor perlado presenta menor tamaño, menor edad media y una reproducción afectada por la pérdida de hembras grandes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo que encabezó Barcelo-Serra comparó áreas protegidas sin pesca con zonas sometidas a fuerte presión pesquera. En las reservas, los raores perlados medían en promedio 17,4 centímetros y tenían unos 4 años.

En las áreas con pesca intensa, la longitud media era unos 2,5 centímetros menor y la edad media caía a 2 años. Para la investigadora, ese cambio perjudica a los individuos porque las hembras grandes ponen muchos más huevos que las pequeñas.

Barcelo-Serra lo resumió así en declaraciones recogidas por National Geographic: “Cada año adicional como hembra de mayor tamaño supone muchas más crías para una hembra, así que hacer la transición antes no les conviene”.

Las diferencias detectadas en las marcas químicas del ADN

El equipo analizó ADN de aletas de 120 ejemplares. Kees Van Oers, del Instituto Neerlandés de Ecología, comparó peces de tres reservas marinas sin pesca con otros de tres zonas pescadas.

“Encontramos casi 300 diferencias en marcas químicas del ADN que difícilmente pueden explicarse por la diferencia en la edad media”, dijo Van Oers a National Geographic. “Y varias de ellas pueden afectar la actividad de los genes”.

Las diferencias aparecieron en genes asociados en otros peces al uso de energía, la excitabilidad de las células nerviosas y la regulación del sistema inmunitario. Van Oers planteó que esos cambios podrían estar relacionados con el estrés que surge cuando desaparecen los machos, aunque añadió que hace falta más trabajo para saber qué hacen esos genes en esta especie.

Malin Pinsky, de la Universidad de California en Santa Cruz, no participó del estudio, pero consideró relevante la observación. Según National Geographic, el trabajo abre nuevas líneas de investigación para averiguar por qué la pesca produce este efecto sobre el ADN.

El papel de las reservas marinas en la conservación de la especie

Un arrecife de coral con peces de colores variados en diferentes tamaños nadando entre formaciones de coral y arena en el fondo del mar.
Las reservas marinas de Baleares actúan como reservorios genéticos del raor perlado y ayudan a sostener la diversidad y la adaptación de la especie (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio también respalda el modelo de reservas baleares sin pesca durante todo el año. Según Barcelo-Serra, la población en esas áreas es más diversa, aunque genéticamente muy similar a la de las zonas pescadas.

La explicación está en la reproducción de la especie. Machos y hembras liberan esperma y huevos al mismo tiempo, la fecundación ocurre en el agua y las larvas derivan durante semanas antes de asentarse, de modo que una población sana en reserva puede reponer otras áreas.

En esas zonas protegidas, los machos casi nunca son capturados y pueden desarrollar todo su comportamiento natural. Cuando fecundan los huevos de las hembras que defendieron, esos huevos viajan con las corrientes durante cerca de un mes y muchas larvas acaban también en áreas abiertas a la pesca.

Enric Sala, director del proyecto Pristine Seas de National Geographic, sostuvo que esas áreas hacen más que favorecer la presencia de peces más grandes y con mayor capacidad reproductiva. A su juicio, funcionan como reservorios genéticos que conservan la diversidad necesaria para que la especie pueda adaptarse a los cambios del ambiente y garantizar su supervivencia.

Entre los pescadores recreativos baleares ya existe la percepción de que hoy salen menos raores y de menor tamaño que hace décadas. Esa preocupación por conservar la especie convive con el deseo de seguir capturándola.

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